Aumenta a nueve el número de muertos por ataque contra una iglesia en Jordania

El primer ministro jordano, Jafar Hassan, decretó tres días de luto nacional a partir del viernes, con banderas a medios asta en las instituciones gubernamentales y públicas.

Dos personas que resultaron heridas en el ataque perpetrado el viernes contra una iglesia en el sur de Jordania fallecieron a causa de sus heridas, lo que elevó a nueve el número de muertos, informó el sábado a la AFP el ministro de Salud, Ibrahim Al Bdour.

"El número de víctimas mortales del ataque contra la iglesia de la localidad de Hamud", en la gobernación de Karak, "ascendió a nueve tras la caída de un segundo herido que se encontró en estado crítico", afirmó el ministro. Por la mañana se había confirmado la muerte de una octava víctima.

Precisó que 25 personas heridas en el ataque continuaron hospitalizadas. Las autoridades habían reportado el viernes siete muertos y 34 heridos.

Según la Dirección de Seguridad Pública, los atacantes, que siguen prófugos, ingresaron al recinto de la iglesia ortodoxa griega antes de abrir fuego contra una procesión fúnebre.

El ministro del Interior, Mazen Al Faraya, afirmó que este ataque inusual contra la comunidad cristiana de este reino de mayoría musulmana sunita fue perpetrado por "un grupo de extremistas".

"Los servicios de seguridad están movilizados sin descanso para dar con los autores", sostuvo.

El rey jordano, Abdalá II, visitó a los heridos internados en el hospital y aseguró en un mensaje en X que "el atentado terrorista contra Karak recibirá la respuesta más dura".

"La seguridad y la protección de los jordanos son líneas rojas que no se deben cruzar", añadió el monarca el sábado, tras una reunión del Consejo de Seguridad.

El primer ministro jordano, Jafar Hassan, decretó tres días de luto nacional a partir del viernes, con banderas a medios asta en las instituciones gubernamentales y públicas.

La gobernación de Karak alberga una importante comunidad cristiana.