El Boeing 737 MAX 10 obtiene su certificación tras varios años de retrasos

Cinco años después de su vuelo inaugural, las autoridades estadounidenses dieron la aprobación final al Boeing 737 MAX 10, con lo que se prevé comenzar sus entregas el próximo año (2027).

La Agencia Federal de Aviación (FAA) emitió el certificado que confirma que el avión más grande de la familia MAX cumple con todos los requisitos aplicables de diseño y seguridad, indicó el Departamento de Transporte.

"La decisión de la FAA se produce tras una revisión exhaustiva del diseño del avión y de los requisitos de seguridad", dijo el administrador de la agencia, Bryan Bedford.

El MAX 10 realizó su primer vuelo en junio de 2021 y tenía como objetivo inicial comenzar entregas en 2023. Sin embargo, los reguladores sometieron los diseños a un intenso escrutinio tras dos accidentes de aviones MAX en 2018 y 2019 (que cobraron 346 vidas) y la ralentización por el incidente de Alaska Airlines en enero de 2024 (desprendimiento de un panel en pleno vuelo).

Ahora Boeing prevé comenzar las entregas en 2027. Esta medida, que sigue a la certificación del 737 MAX 7 en agosto, es clave para el plan de Boeing de mejorar su rendimiento financiero tras un prolongado periodo de debilidad.

El anuncio coincidió con la visita del secretario de Transporte, Sean Duffy, a Everett, Washington, quien destacó las "miles de horas de vuelos de prueba".