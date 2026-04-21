Candidato de Trump para presidir Reserva Federal promete independencia

La audiencia, programada para la mañana del martes, es un obstáculo clave que Warsh debe superar para suceder al presidente de la Fed.

Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, destacará su compromiso con la independencia del banco central en materia de tasas de interés durante una audiencia crucial de confirmación el martes, según declaraciones preparadas a las que tuvo acceso la AFP.

"Estoy comprometido en garantizar que la conducción de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente", dirá Warsh en una declaración inicial ante el Comité Bancario del Senado.

También tiene previsto remarcar el compromiso de reducir la inflación.

La audiencia, programada para la mañana del martes, es un obstáculo clave que Warsh debe superar para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, que el 15 de mayo termina su mandato.

Se espera que Warsh enfrente un duro interrogatorio por parte de los legisladores el martes, sobre cuestiones que van desde su patrimonio hasta sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, así como sus opiniones en materia económica.

Los críticos han arremetido contra la nominación de Warsh como un intento de Trump de controlar la institución independiente, ya que el mandatario estadounidense insiste reiteradamente en que se reduzcan las tasas de interés.

Trump ha intentado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario, y el caso está a la espera de un fallo de la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia también inició anteriormente una investigación sobre Powell y la Fed por las renovaciones en la sede del banco, una medida que Powell calificó como un intento del gobierno de Trump de intimidar al banco.