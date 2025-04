Condenan en Chile a 34 miembros del Tren de Aragua a penas que suman casi 560 años de cárcel

Una corte de Chile impuso condenas que suman casi 560 años de cárcel a 31 venezolanos y tres chilenos que integraban el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano que Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas, informó la fiscalía este jueves.

"En el marco de un histórico juicio oral en el país contra el crimen organizado transnacional, la fiscalía de Arica obtuvo distintas penas que suman cerca de 560 años de presidio efectivo", señaló el organismo en un comunicado.

Los 34 sentenciados, uno de ellos a cadena perpetua, formaban parte de Los Gallegos, "brazo armado" del Tren de Aragua en Chile, de acuerdo con la fiscalía.

La justicia los envió a prisión por homicidio, secuestro, tráfico de armas y asociación ilícita, entre otros delitos.

Tres líderes de la banda recibieron condenas que van de los 32 a 44 años. El sentenciado a prisión perpetua no formaba parte de la cúpula de Los Gallegos, agregó la autoridad.

Los cuatro son venezolanos.

El dictamen fue leído en una audiencia sin acceso a la prensa y bajo fuertes medidas de seguridad, que se llevó a cabo en la ciudad de Arica, ubicada unos 2.000 km al norte de Santiago, donde operaba la organización.

¿Desarticulado?

En 2022, la policía asestó el primer golpe contra Los Gallegos, con la captura de 19 condenados este jueves, dijo a la AFP una fuente de la fiscalía. Los demás fueron detenidos en operaciones posteriores.

Sin embargo, el jefe del ministerio público en Arica, Mario Carrera, dijo que no se puede dar por desmantelada esta facción del Tren de Aragua.

"No tenemos antecedentes de que sigan operando hoy en territorio nacional, pero esto no significa que no puedan estar haciéndolo", dijo Carrera a periodistas en Santiago.

Al igual que la audiencia de este jueves, el "megajuicio oral" se realizó bajo fuertes medidas de seguridad entre el 22 de abril y el 19 de noviembre del año pasado.

El fiscal titular del caso, así como su equipo de trabajo "siguen con sus medidas de protección" tras recibir amenazas para él y sus familias, confirmó Carrera.

Una casa de torturas

Las autoridades consideran este juicio como uno de los más relevantes realizado en Chile contra el crimen organizado trasnacional, tanto por los delitos como el número de acusados.

Los venezolanos que fueron condenados ingresaron a Chile por el norte del país durante la pandemia de covid-19 y se instalaron en el Cerro Chuño de Arica, un lugar de casas abandonadas en la periferia de esta ciudad fronteriza con Perú.

Allí, atacaron a bandas rivales, en su mayoría chilenas, y se apoderaron de este territorio.

Durante operativos en 2022 contra Los Gallegos, la policía descubrió una "casa de torturas" y encontró tres cadáveres enterrados en el lugar, según la fuente del ministerio público.

El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte). Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución y extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Tras la detención de los miembros de la banda de Los Gallegos "en la región de Arica llevamos aproximadamente este año dos meses sin ningún homicidio, siendo que veníamos de años donde a esta altura llevábamos 10, 14 o 15", relató el fiscal Carrera.

El aumento de la delincuencia producto del crimen organizado es la principal preocupación de los chilenos, de acuerdo con los sondeos.