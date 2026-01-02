Autoridades apuntan a bengalas como causa del incendio de un bar en Suiza

“La atmósfera es pesada ”, explicó a la AFP Dejan Bajic , un turista de 56 años de Ginebra que visita esta estación de esquí , ubicada en el suroeste de Suiza , desde 1974 .

Crans-Montana, Suiza/El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la exclusiva estación de esquí suiza Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades helvéticas, que trabajan para identificar a las 40 víctimas mortales.

Además de los fallecidos, el incendio dejó 119 heridos, varios de ellos en estado crítico. A medida que la magnitud de la tragedia, una de las peores que ha vivido Suiza, comenzaba a hacerse evidente, Crans-Montana parecía envuelta en un silencio cargado de consternación.

“La atmósfera es pesada”, explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que visita esta estación de esquí, ubicada en el suroeste de Suiza, desde 1974.

“Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado”, añadió. Mientras las autoridades prosiguen con la identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, indicó que se han movilizado importantes recursos “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible”. “Este trabajo puede llevar varios días”, señaló por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

“Hemos intentado contactar a nuestros amigos. Hemos publicado muchas fotos en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos”, dijo Eléonore, de 17 años. “Pero nada, ninguna respuesta. Hemos llamado a los padres, y tampoco saben nada”, lamentó la joven.

Bengalas en botellas de champán

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que celebraban el Año Nuevo.

“Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo”, señaló la fiscal del cantón de Valais durante una conferencia de prensa.

Según los presentes, colocar bengalas en botellas de champán era una práctica habitual en ese establecimiento.

De acuerdo con testimonios, el techo del sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que, según las autoridades, explicaría el “incendio rápido y generalizado”. Se desconoce cuántas personas se encontraban en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

El dueño del bar, un francés que administra el local junto a su esposa, afirmó el viernes a medios de comunicación que el establecimiento había sido sometido a “tres inspecciones en diez años”.

Las autoridades interrogaron a la pareja, pero “por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal”, indicó la fiscal de Valais.

Escenas de horror

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no presentaban rastros de hollín el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, al igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró principalmente en el sótano.

Los testigos describieron escenas de horror, con personas intentando romper las ventanas para escapar, mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle. Un video en redes sociales muestra el inicio del incendio en el techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un paño blanco, mientras otros graban la escena y continúan bailando.

Entre los heridos identificados figuran 71 suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués, detalló el viernes la policía.

En cuanto a los fallecidos, las autoridades no han divulgado aún información oficial. El papa León XIV expresó su “compasión y solidaridad” con las familias de las víctimas.