Consejo de Seguridad de la ONU aborda violencias digitales contra los niños en conflictos armados

Aunque la votación fue unánime, países como Estados Unidos, Rusia, China y Somalia expresaron posteriormente reservas.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad este lunes una resolución inédita destinada a limitar la violencia contra los niños mediante el uso de tecnologías digitales en el contexto de los conflictos armados.

El texto insta a las partes implicadas a no utilizar redes sociales, plataformas de juegos y servicios de mensajería para el reclutamiento de niños. También contiene recomendaciones dirigidas a los Estados miembros.

En particular, se les pide integrar en sus sistemas de protección infantil medidas para reducir el riesgo de que las tecnologías digitales se utilicen para cometer o amplificar actos de violencia, así como implementar mecanismos de denuncia y apoyo.

Asimismo, se alienta a los Estados a invertir en estructuras de aprendizaje a distancia, alfabetización digital y educación en situaciones de conflicto.

Esta resolución "refuerza nuestra respuesta colectiva ante amenazas que evolucionan tan rápidamente como las tecnologías", sostuvo la embajadora griega Aglaia Balta, promotora del texto.

Aunque la votación fue unánime, países como Estados Unidos, Rusia, China y Somalia expresaron posteriormente reservas.

En 2025, la ONU registró 38.558 "violaciones graves" (muertes, reclutamientos, abusos y ataques a escuelas/hospitales) contra 24.174 niños, alcanzando un nivel sin precedentes.