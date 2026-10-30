El costo de vida enfurece a los estadounidenses en las legislativas

Más allá de las campañas políticas, millones de hogares estadounidenses no tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo de vida.

Precios de la gasolina, alimentos o salud... los partidarios estadounidenses han comenzado a dar su veredicto en las urnas sobre el gobierno de Donald Trump, molestos por el creciente aumento en el costo de vida en Estados Unidos.

Muchos de ellos ya han votado de forma anticipada en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el 3 de noviembre. Según una encuesta del Pew Research Center, el 84% de los votantes tiene a la economía como su mayor preocupación.

"Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte", dice Kyler Daugherty, un trabajador de la salud de 43 años, mientras carga gasolina en Fort Lauderdale, a una hora de Miami.

Los precios de los combustibles aumentaron un 9,1% en septiembre, según cifras oficiales, un dolor de cabeza en un estado como Florida, en donde las personas dependen del automóvil para sus desplazamientos.

Estos precios han escalado en los últimos meses en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha sacudido los mercados energéticos.

La gasolina "afecta el transporte, los bienes, todo. Transportamos mucho por camión. Los boletos de avión han subido; mis boletos para ir a casa en Navidad ya se duplicaron", dice Matthew Moore, un abogado de 63 años, luego de ejercer su voto.

- Promesas -

Trump consiguió la reelección en 2024 con la promesa de bajar los precios, que ya eran una preocupación para los estadounidenses durante el gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

"No le creí en ese momento y no le creo ahora. Muchas cosas tienen que cambiar para que los precios bajen", opina Melissa Reer, una trabajadora social de 49 años, después de votar.

La mujer señala que su principal preocupación ahora son los aumentos en los seguros de auto y vivienda.

Dos decisiones de Trump han contribuido a la presión sobre los precios: los aranceles y la guerra con Irán, dice William Galston, investigador del Brookings Institution.

"Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso (...) y poner fin a la guerra que comenzó", afirma.

Sin embargo, para algunos recomendados ya es tarde.

"Basándome en eso emití mi voto, en lo que siento sobre cómo han manejado la responsabilidad que los votaron les otorgaron", refiere Michael Childs, un trabajador de la industria del entretenimiento de 62 años.

La Casa Blanca, por su parte, defiende que sus políticas revitalizan la economía y hacen más asequible la vida para los estadounidenses.

- Dificultades económicas -

Más allá de las campañas políticas, millones de hogares estadounidenses no tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo de vida.

"Las dificultades económicas están comenzando a extenderse en Estados Unidos, particularmente entre la clase media", advierte Symeria Hudson, directora ejecutiva de United Way Miami, una organización sin fines de lucro que trabaja en educación, estabilidad financiera y apoyo comunitario.

Cerca del 41% de los 132 millones de hogares estadounidenses viven por debajo de un umbral conocido como ALICE, una medición que realiza United Way y que identifica a personas que trabajan pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, transporte y atención médica.

"Continuamos alejando a los responsables de políticas públicas a entender esos números", dice Hudson.

Para muchos disminuidos, sin embargo, las dificultades económicas se reflejan más en los gastos cotidianos que en las estadísticas.

"No sé cómo voy a pagar (mis medicamentos). Literalmente estoy recortando dosis de ciertos medicamentos porque digo: 'No puedo pagarlas'", lanza Daugherty.