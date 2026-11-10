Detenidos cientos de personas por tráfico de migrantes entre África y Europamun

n los últimos años, miles de personas murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo o en la costa atlántica del noroeste de África en ruta hacia Europa para huir de conflictos, regímenes autoritarios o la pobreza.

La policía internacional Interpol anunció el martes una operación en 16 países para desarticular 41 redes de tráfico de migrantes entre África y Europa que permitió detener a más de 260 personas.

El operativo, coordinado por Interpol desde Atenas y financiado por la Unión Europea, se desarrolló entre el 5 y el 8 de octubre con la participación de cuerpos policiales del norte y oeste de África, Europa y Oriente Medio.

Permitió sacar a la luz la existencia de "41 organizaciones criminales" y la detención de 260 personas, entre ellas 221 presuntamente dedicadas al tráfico ilegal de migrantes.

En los últimos años, miles de personas murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo o en la costa atlántica del noroeste de África en ruta hacia Europa para huir de conflictos, regímenes autoritarios o la pobreza.

"Los traficantes de migrantes explotan a poblaciones vulnerables, sometiéndolas a menudo a violencia, extorsiones y trata de seres humanos" y les hacen "embarcar en barcos sobrecargados e inapropiados para la navegación", lamenta David Caunter, director de Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas de Interpol.

Durante el operativo se pudo interceptar también embarcaciones con decenas de migrantes en peligro frente a las costas de Marruecos y Mauritania.

También se practicaron controles en aeropuertos, especialmente en Chipre y Grecia, que permitieron detener a migrantes con documentos de identidad falsificados, según Interpol.

En total, el operativo implicó a 7.660 funcionarios de países como España, Marruecos, Turquía, Grecia, Siria, Libia o Senegal.