El diésel supera por primera vez los 6 dólares por galón en EEUU

La subida de los precios de los combustibles es especialmente impopular en Estados Unidos y podría influir en las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para comienzos de noviembre.

Londres, Reino Unido/El precio del diésel en Estados Unidos superó el viernes por primera vez el umbral de los 6 dólares por galón, impulsado por la guerra en Oriente Medio, el alza de las cotizaciones del petróleo y los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

El galón (3,78 litros) se vendía en promedio a 6,06 dólares, rebasando por primera vez ese umbral, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

La subida de los precios de los combustibles es especialmente impopular en Estados Unidos y podría influir en las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para comienzos de noviembre.

El expresidente Donald Trump acusó además a Irán de intentar "desesperadamente influir en las elecciones" impulsando al alza los precios del petróleo.

"Las refinerías de Oriente Medio operan con una capacidad reducida" debido al conflicto, que limita de forma significativa las exportaciones de los países del Golfo y ha dañado algunas instalaciones petroleras, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El experto también señaló los "problemas de exportación en Rusia", uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos.

Ante los repetidos ataques de Ucrania contra sus infraestructuras petroleras, Moscú prorrogó la moratoria sobre las exportaciones de diésel decretada a finales de julio.

La Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA) advirtió que la situación en el mercado de productos refinados podría no mejorar en los próximos meses, debido a unas reservas de diésel situadas en "niveles bajos" y a unos precios que seguirán en "niveles elevados".