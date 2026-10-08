Los estudiantes llaman a nuevas protestas en Francia, miles se manifiestan en París

En la plaza de la Bastilla de París, decenas de jóvenes treparon este jueves al famoso monumento situado en el centro, algunos ondeando la bandera francesa y cantando el himno nacional, antes que la policía empezara a desalojar la zona con cargas y gases lacrimógenos.

París, Francia/Organizaciones estudiantiles y sindicatos llamaron este jueves a una gran manifestación el 13 de octubre, al considerar insuficientes las respuestas del gobierno francés a sus reclamos de medidas concretas para mejorar las condiciones de aprendizaje en los liceos.

Unas 71.500 personas, según las autoridades, recorrieron de nuevo las calles de París y de otras ciudades para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

Tras reunirse con organizaciones estudiantiles, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, anunció en el informativo nocturno de TF1 que movilizarán de aquí al martes a 3.000 profesores sustitutos para cubrir las ausencias en medio millar de liceos en Francia con una situación crítica.

Pero este es solo uno de los reclamos. Desde finales de septiembre, los estudiantes de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años, reclaman también mejoras en el último ciclo de secundaria y la suspensión o cambios en Parcoursup, un sistema de acceso a estudios superiores que consideran poco transparente.

"Mientras no haya 10.000 millones [de euros] sobre la mesa, seguiremos movilizándonos", afirmó horas antes Sabrine Kharbach, vocera de la Union Étudiante, que llamó a sumarse "masivamente" a la movilización del 13 de octubre. El pasado martes, entre 266.000 y 450.000 personas ya respondieron presentes.

En la plaza de la Bastilla de París, decenas de jóvenes treparon este jueves al famoso monumento situado en el centro, algunos ondeando la bandera francesa y cantando el himno nacional, antes que la policía empezara a desalojar la zona con cargas y gases lacrimógenos.

Sentado con las piernas colgando sobre la parte superior de una parada de autobús, un estudiante portaba en sus manos un cartel que decía: "Motivo de ausencia: demasiado ocupados luchando por nuestro futuro".

El primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, estimó el miércoles por la noche que "nadie puede permanecer indiferente a las angustias que expresan" los estudiantes, pero aplazó las "primeras decisiones" a "finales de octubre", sin anunciar medidas concretas.

Las protestas llegan en un contexto tenso para el gobierno, que busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 con un fuerte ajuste fiscal de 60.000 millones de dólares para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord.

Además, los franceses deben elegir el próximo año el sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron. La ultraderechista Marine Le Pen, favorita en los sondeos, acusó al mandatario actual de colocarse "siempre del lado de quienes atacan a la policía".