Cientos de liceos cerrados en Francia por protestas estudiantiles

Entre las quejas de los manifestantes figuran también las ausencias excesivas de personal docente y la falta de reemplazos, en un contexto en que Francia busca reducir el gasto público para sanear su deuda pública.

París, Francia/Estudiantes de secundaria franceses encendieron fogatas y se enfrentaron de nuevo con la policía tras una semana de protestas que obligaron a cerrar este viernes unos 400 centros y que no mostraban signos de remitir.

El movimiento empezó la semana pasada en la región de París y se extendió a nivel nacional entre los alumnos de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años.

Los estudiantes bloquearon los accesos a sus centros educativos y protagonizaron en ocasiones enfrentamientos con la policía que dejaron imágenes de barricadas en llamas y vehículos calcinados.

En Rennes, en el oeste de Francia, las fuerzas de seguridad utilizaron este viernes un carro lanza-agua para apagar incendios de contenedores de basura y dispersar a jóvenes cerca del liceo Chateaubriand, constataron periodistas de AFP.

A la entrada del liceo Turgot, en el centro de París, decenas de estudiantes, algunos encapuchados, bloqueaban el acceso en un ambiente distendido con pancartas donde se leía: "No pararemos hasta que seamos escuchad@s" o "¿Quién nos protege de la policía?".

"El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de ocho de la mañana a seis de la tarde. Además trabajamos dos horas al día en casa. No tenemos tiempo para actividades extraescolares", explicó a AFP Simon, de 15 años.

Según Anna, de 15 años, durante la ola de calor se alcanzaron los 37ºC y "en invierno hace frío". "Gastan dinero en fundas para teléfonos, pero no en las cosas más importantes", agregó en referencia al dispositivo para garantizar la prohibición del uso de celulares en liceos.

Entre las quejas de los manifestantes figuran también las ausencias excesivas de personal docente y la falta de reemplazos, en un contexto en que Francia busca reducir el gasto público para sanear su deuda pública.

El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, se reunió en la mañana con sindicatos educativos y asociaciones de estudiantes, que habían llamado previamente a continuar las protestas con una gran manifestación el próximo martes.

Llamado a los padres

El gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, sostiene que las quejas del movimiento son legítimas, pero la violencia no, y Geffray acusó incluso al movimiento de estar "secuestrado por grupos marginales violentos".

Más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, así como 65 trabajadores del ministerio de Educación, entre ellos 40 directores de liceo, así como 170 alumnos desde el inicio del movimiento, según las autoridades.

Geffray estimó que 400 de los 3.700 liceos franceses permanecerían cerrados este viernes. Sus servicios indicaron horas después que se registraron acciones o perturbaciones en 564.

En la meridional Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, muchos centros organizaron clases de forma remota, después que las protestas interrumpieran el jueves el servicio de buses, tranvías y autobuses.

"Los padres deben dar un paso al frente y decirles claramente a sus hijos que no vayan" a las manifestaciones, porque "corren peligro", urgió el ministro de Educación.

Su par de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a los fiscales que responsabilicen a los padres de los daños causados por sus hijos durante las manifestaciones y que "paguen las reparaciones".

"Desde el inicio del movimiento, unas 2.000 personas han sido detenidas por la policía", de las cuales "el 90% eran menores", declaró a la radio RTL.

A siete meses de la elección presidencial, que la extrema derecha lidera en los sondeos, la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de estar detrás de las protestas.

El coordinador del partido, Manuel Bompard, acusó al primer ministro de "caer en el complotismo".