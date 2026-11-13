Rusia reporta nueve muertos y Ucrania tres tras una ola de ataques cruzados

Rusia y Ucrania llevan varios meses inmersas en una escalada de ataques de largo alcance contra instalaciones civiles, como fábricas, refinerías o almacenes, que dejan un número cada vez mayor de víctimas.

Rusia aseguró este viernes que derribó cerca de 1.200 drones ucranianos durante la noche, en una de las mayores oleadas de Kiev, la cual provocó nueve muertos.

Ucrania, por su parte, reportó tres fallecidos tras otra noche de ataques rusos que incendiaron, entre otros, un hospital. Esta ola de ataques cruzados se produce al día siguiente de intensas negociaciones diplomáticas, lideradas por Estados Unidos, para poner fin a la guerra que se acerca a su quinto año.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el jueves antes de volar a Dublín para reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Durante la noche (...), los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 1.198 drones ucranianos" sobre unas veinte regiones rusas, entre ellas la de Moscú, indicó el viernes el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Se trata de una de las mayores ofensivas contra Rusia desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En la región sureña de Volgogrado, cuatro empleados de una zona industrial perdieron la vida, y otros cuatro murieron en un área industrial de Samara, en el centro de Rusia, informaron sus respectivos gobernadores.

Asimismo, una persona murió en la región fronteriza de Briansk, que es blanca frecuente de ataques. En Ucrania, un hospital de Kiev sufrió daños después de que un ataque ruso desencadenara un incendio e hiriera a una persona. Además, dos personas murieron en Odesa (sur) y un joven de 17 años en Zaporiyia (sureste). Los bombardeos rusos causaron también daños materiales en viviendas, vehículos, una guardería en Rivne (noroeste) y equipos de rescate tuvieron que socorrer a personas atrapadas bajo los escombros.

Rusia y Ucrania llevan varios meses inmersas en una escalada de ataques de largo alcance contra instalaciones civiles, como fábricas, refinerías o almacenes, que dejan un número cada vez mayor de víctimas.