La trama internacional detrás del atentado frustrado contra el Bank of America en París

Los documentos difundidos desde mayo por la justicia estadounidense relatan una escena digna de una novela de espionaje.

París, Francia/La investigación sobre el atentado frustrado a finales de marzo contra el Bank of America en París abarca desde jóvenes reclutados en Bélgica y en los suburbios de París hasta el supuesto líder de una milicia iraquí proiraní detenido en Nueva York.

Según la investigación, un joven adulto reclutó a varios adolescentes en la región de París para detonar un explosivo casero en la acera y grabarlo.

El ataque, frustrado por la policía, "parece estar vinculado" al grupo proiraní Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (Hayi), aunque "por el momento no se ha podido probar formalmente", indicó en abril la fiscalía antiterrorista francesa. Estados Unidos también estableció ese vínculo.

Cayó en una trampa del FBI

Los documentos difundidos desde mayo por la justicia estadounidense relatan una escena digna de una novela de espionaje.

Sin saber que habla con un informante del FBI, un supuesto líder del grupo armado iraquí proiraní Brigadas de Hezbolá relata el ataque al Bank of America: "Enviamos a uno (...) Estaba colocando el explosivo casero y, justo cuando lo activaba, (los policías) lo atraparon...".

La justicia estadounidense vincula al sospechoso con el grupo Hayi, tras hallar propaganda de esa organización en sus dispositivos.

Este grupo -- cuyo nombre significa Movimiento de los compañeros de la mano derecha del islam -- reivindicó en marzo varios ataques contra la comunidad judía en Bélgica, Reino Unido y Países Bajos, y había señalado al Bank of America en sus redes antes del atentado frustrado del 28 de marzo en París.

Una fuente de seguridad iraquí indicó a la AFP que el sospechoso, de unos 30 años, fue capturado en Turquía y entregado a Estados Unidos.

Allí se declaró "no culpable" en junio ante una jueza federal de Nueva York.

Procesado ya por planear atentados en Europa, Canadá y Estados Unidos, esta semana sumó una imputación por un proyecto de ataque en septiembre cerca de una base aérea británica. Las Brigadas de Hezbolá aseguran a la AFP que el sospechoso no pertenece a sus filas.

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De poca monta

En el corazón del atentado frustrado había un artefacto "de un tamaño poco común" conectado a un bidón de gasolina.

Podía generar "una poderosa bola de fuego de varios metros y propagar un incendio", según la fiscalía antiterrorista francesa.

Los menores señalados como ejecutores afirmaron que solo les encargaron asustar a una mujer en la puerta de su edificio por una supuesta infidelidad al conocido de un "capo" local de Montreuil, en las afueras de París.

La investigación de la AFP apunta a que un joven de 22 años reclutó a los tres adolescentes en ese mismo suburbio.

Ante los investigadores, el joven adulto negó "tener nada que ver con el terrorismo" y afirmó que una persona, de la que solo conoce el nombre de pila, lo contactó por redes sociales a cambio de 5.000 euros (5.465 dólares), de los cuales 1.500 eran para los menores.

"Mi cliente rechaza enérgicamente la acusación. No se le puede atribuir el proyecto de quien está al otro extremo de la cadena", señaló a la AFP su abogado, Dylan Bourkab.

Los adolescentes fallaron el primer intento al toparse con una patrulla policial. Solo dos volvieron la noche siguiente, ya que el tercero había sido detenido por posesión de drogas. Uno, que debía filmar, huyó, pero fue arrestado posteriormente, y el otro fue capturado in fraganti cuando intentaba encender la mecha.

Los cuatro fueron imputados y encarcelados, aunque uno de los menores quedó en libertad bajo vigilancia electrónica.

"La acusación de terrorismo es absurda y su detención solo se prolonga por la dimensión internacional de un caso que lo sobrepasa", valoró Raphaël Kempf, defensor de otro menor, quien criticó que "la policía y la justicia francesas fueron incapaces de identificar al autor intelectual y le dejaron esa tarea a Estados Unidos".

Explosivo desde Lieja

Los sospechosos de Montreuil relataron a los investigadores que dos mujeres les entregaron el artefacto explosivo en casa del joven adulto. Se trata de dos belgas de 24 años procedentes de Lieja.

La conductora afirmó haber sido contactada en redes sociales para llevar a París una bolsa cuyo contenido decía desconocer, a cambio de "200 euros de ida y 300 de vuelta".

La otra implicada declaró que aceptó acompañar a quien la había alojado temporalmente para relevarla al volante por la noche, sin saber que transportaban algo "inflamable".

Una vez en la casa del joven en Montreuil, este les pidió que lo llevaran a una gasolinera para llenar un bidón.

Requeridas por una orden de detención europea, ambas fueron entregadas este verano a la justicia francesa, imputadas en París y encarceladas. Esta semana, la acompañante quedó en libertad bajo control judicial.

"Mi cliente, de 24 años y sin antecedentes, sostiene desde su primera declaración que ignoraba todo sobre este plan, y no hay ningún elemento que la vincule a una ideología violenta", subrayó a la AFP su abogado, Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck.