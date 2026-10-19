Florida culpa a expresidente cubano Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

La acusación es independiente de la que hizo el gobierno estadounidense el 20 de mayo pasado y ocurre en medio de tensiones entre Washington y La Habana.

Miami, Estados Unidos/La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

La acusación es independiente de la que hizo el gobierno estadounidense el 20 de mayo pasado y ocurre en medio de tensiones entre Washington y La Habana.

"Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado", dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

"Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia", añadió.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización "Hermanos al Rescate".

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba su líder, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

Dos acusaciones

El 20 de mayo de este año, el gobierno federal estadounidense presentó una acusación similar. El fiscal general, Todd Blanche, dijo en ese momento que esperaba que Raúl Castro acabara tras las rejas.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó este lunes que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados "procesen las violaciones a sus respectivas leyes".

"Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia", indicó en la misma rueda de prensa.

El funcionario añadió que el gobierno federal "está con Florida en la búsqueda de justicia para los cuatro estadounidenses asesinados en el derribo" de las avionetas.

Tensiones

El gobierno de Cuba no se ha pronunciado respecto a esta nueva acusación.

Sin embargo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó en mayo los cargos del gobierno federal como una "acción política" que buscaba engrosar el expediente para justificar una agresión militar contra la isla.

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha ido aumentando la presión diplomática y económica sobre la isla comunista mediante nuevas sanciones y un bloqueo petrolero.

Esas medidas han agravado la profunda crisis económica y energética que vive Cuba. A inicios de octubre, autoridades estadounidenses anunciaron que habían interceptado 90 embarques de combustible a Cuba.