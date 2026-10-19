Francia decreta toques de queda en París y otras ciudades para frenar saqueos

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y, en menor medida, el domingo por la noche, cuando manifestantes encapuchados saquearon cientos de tiendas y prendieron fuego al ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.

París, Francia/Las autoridades francesas decretaron este lunes toques de queda en París y otras ciudades para poner fin a los disturbios y saqueos que dieron la vuelta al mundo y pusieron contra las cuerdas al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y, en menor medida, el domingo por la noche, cuando manifestantes encapuchados saquearon cientos de tiendas y prendieron fuego al ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.

Para frenar esta "violencia desenfrenada", en palabras de Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades como París, Lille y Lyon, donde durante la noche no podrán circular los habitantes o, en algunos casos, los menores no acompañados.

En la capital, los habitantes de las zonas más afectadas por los disturbios y saqueos, como la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, no podrán circular por las calles entre las 23:00 de este lunes y las 06:00 del martes.

La prefectura de policía prohibió además manifestar durante la noche en zonas como la plaza de la República, donde se registraron el fin de semana choques con las fuerzas de seguridad. El anuncio llegó cuando decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se encontraban en el lugar, vigiladas por la policía.

El objetivo del gobierno es restablecer el orden, al tiempo que analizan los "fallos" en la gestión policial, como reconoció el presidente, y buscan a los autores de los desbordamientos.

"Lo destrozaron todo"

El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de las redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.

Pero Francia no es el único país en Europa afectado por el encarecimiento de la vida, especialmente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Ciudades de Bélgica e Italia también registraron manifestaciones, disturbios y saqueos el fin de semana.

Estos actos "son inaceptables", subrayó el vocero de la Comisión Europea, Markus Lammert.

En Francia, el gobierno cifró en más de 3.000 los comercios afectados y pidió incluso a las plataformas de reventa en línea que retiren los anuncios procedentes de estos pillajes.

Assia Sanaa, gerente de siete tiendas Shinzo de zapatos deportivos en París, es una de las afectadas.

"De repente, al caer la noche, llegaron hordas de grupos bien organizados, metódicos, una 20 o 30 personas cada vez (...) Lo destrozaron todo, todo, todo y saquearon y robaron", explicó a AFP.

"El poder desertó"

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a la "inmigración" de los disturbios en Francia, la mayoría de políticos franceses acusaron a "grupúsculos de extrema izquierda" de querer sembrar el caos.

A seis meses de la elección presidencial, a la que Macron ya no puede presentarse, la favorita en los sondeos, la ultraderechista Marine Le Pen, busca aprovechar la situación para imponerse como la candidata del orden.

"El poder desertó por completo", criticó el presidente de su partido, Jordan Bardella. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció una pérdida de control de la policía en "algunas ciudades".

"¿Quién va a beneficiarse de este caos si no es Le Pen?", alertó su rival socialdemócrata Raphaël Glucksmann, que llamó al gobierno a una "respuesta firme" y a dar soluciones también a los reclamos de los manifestantes.

Sin embargo, el gobierno no realizó ningún anuncio para paliar el malestar social, aunque Macron mantuvo su viaje en Oriente Medio con el objetivo de asegurar volúmenes de combustible para bajar los precios.

Muestra de que la situación sigue tensa, manifestantes bloquearon este lunes el acceso del museo del Louvre, en apoyo al movimiento estudiantil que reclama mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre.

"Es desolador", dijo a AFP Sébastien, un turista suizo. "Hay una parte de nosotros que entiende las reivindicaciones, pero hay otros lugares que se pueden bloquear", lamentó.

"Difícil" ajuste

Los chalecos amarillos también anunciaron nuevas manifestaciones el próximo sábado, en la línea de la movilización que impulsaron el 17 de octubre.

La situación se sigue con preocupación fuera de Francia. China y Alemania llamaron a sus ciudadanos a mantenerse vigilantes.

Los disturbios revelan "hasta qué punto será difícil para un gobierno aplicar las reducciones de gasto" que los mercados consideran "necesarias para reducir el déficit", aseguró Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

El gobierno, en minoría, busca aprobar ante el Parlamento un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) en 2027.