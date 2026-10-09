Indemnizan a expríncipe Andrés con 400.000 dólares por dejar Windsor

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.

El expríncipe Andrés del Reino Unido recibió una compensación de 302.000 libras (400.000 dólares) por renunciar a su contrato de alquiler de una mansión de Windsor, informó el organismo que gestiona las propiedades reales el viernes.

Andrew Mountbatten-Windsor fue expulsado el año pasado de la residencia Royal Lodge por su hermano, el rey Carlos III, y se trasladó a una propiedad privada del monarca en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Vivía en esa mansión, de 30 habitaciones, desde 2003 con su exesposa, Sarah Ferguson. Había firmado un contrato de arrendamiento de 75 años y no pagaba alquiler.

"El anterior inquilino desocupó el lugar y pagó 1,8 millones de libras en reparaciones" tras su marcha, indicó el Crown Estate, la entidad que administra el patrimonio inmobiliario y territorial de la Corona, en un comunicado.

En cuanto a la indemnización de 302.000 libras (400.000 dólares), "el inquilino tenía derecho a una indemnización si el contrato se rescindía en los primeros 25 años", en virtud de una cláusula introducida "para reflejar las importantes obras de renovación (unos 7,5 millones de libras) emprendidas al inicio del arrendamiento", precisó el Crown Estate.

El organismo británico de fiscalización de cuentas, la Oficina Nacional de Auditoría, también había señalado este verano que el expríncipe había subarrendado durante años cabañas en esta residencia real.

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.

El hermano del rey, que fue apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025, está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando fue enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

En el marco de esta investigación, la residencia de Royal Lodge y la nueva vivienda de Andrew en Sandringham fueron allanadas en febrero, pero la Alta Corte de Londres dictó el jueves que esos registros eran ilegales. Aun así, la policía está buscando vías legales para conservar las pruebas incautadas.