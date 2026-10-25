Indonesia rescata a una orangutana de 25 años y a su cría en la isla de Borneo

Los orangutanes se encuentran en crítico peligro de extinción. Según la organización WWF, quedan unos 120.000 ejemplares en estado salvaje en Borneo y Sumatra, es decir, aproximadamente la mitad que hace un siglo.

Indonesia/Una orangutana atrapada en una cuerda junto con su cría ha sido rescatada en la isla de Borneo, donde estos animales en peligro crítico de extinción están amenazados por trampas para jabalíes y los incendios forestales, informó un funcionario este domingo.

La orangutana, bautizada Gadis, de unos 25 años, y su cría Garis, de 10 meses, fueron hallados el viernes por la mañana atrapados cerca de un pueblo de la provincia de Kalimantan Central, en la parte indonesia de Borneo.

"Gadis fue encontrado con cuerdas atadas a la parte superior de su brazo derecho ya la parte inferior de su brazo izquierdo; sus heridas eran graves, ya que las cuerdas se le habían clavado profundamente en la carne", declaró por teléfono a la AFP Muriansyah, un alto cargo local de protección de la naturaleza.

Muriansyah, que como muchos indonesios solo tiene un nombre, cree que "las cuerdas se habían colocado como trampa para jabalíes".

La caza del jabalí con lazos es legal en algunas regiones de Indonesia, donde se utiliza como medida de control de plagas para proteger los cultivos, pero es ilegal dentro de los bosques protegidos o de los parques nacionales.

Las autoridades estiman que esta práctica puede capturar a osos u orangutanes, especies en peligro de extinción.

En las últimas semanas, también se ha rescatado a decenas de orangutanes de los incendios forestales que arrasan Indonesia y que han cubierto la región del sudeste asiático con una neblina tóxica.

Los orangutanes se encuentran en crítico peligro de extinción. Según la organización WWF, quedan unos 120.000 ejemplares en estado salvaje en Borneo y Sumatra, es decir, aproximadamente la mitad que hace un siglo.

El mes pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió de incendios en hábitats que albergan el 52% de la población de orangutanes de Borneo.