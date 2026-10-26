Jefa de autoridad electoral de México renuncia acusada de corrupción

Los diputados federales, por su parte, deberán votar a la persona que ocupa el lugar de Taddei.

La presidenta de la máxima autoridad electoral de México informó este domingo que renuncia al cargo en medio de acusación de supuestos actos de corrupción ya siete meses de las elecciones intermedias.

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo en un comunicado que este lunes presentará su dimisión al cargo ante la cámara de Diputados.

"Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", escribió.

La renuncia se produce en medio del proceso rumbo a las elecciones generales del 6 de junio de 2027, cuando se elegirán unos 20.000 cargos federales y estatales.

Taddei ha sido señalada por medios locales por tener conflictos de intereses con proveedores del INE, a quienes les han asignado contratos millonarios.

Uno de sus hijos ha sido mencionado en medio del escándalo presuntamente por haber disfrutado de un lujoso viaje a París acompañado de un contratista.

Taddei ha rechazado las acusaciones y días atrás aseguró que no dejaría el cargo. La Auditoría Superior de la Federación, máxima autoridad en la materia, abrió una investigación en su contra.

En su comunicado, la todavía funcionaria dijo que toda acusación "debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho".

El INE, un organismo público autónomo, cuenta con 11 consejeros y los diez restantes deberán elegir al nuevo presidente.

Los diputados federales, por su parte, deberán votar a la persona que ocupa el lugar de Taddei.