León XIV regresa a Chiclayo: más de un millón de personas esperan asistir a misa multitudinaria

De acuerdo con las expectativas de los lugareños, más de un millón de personas podrían asistir a esta misa, uno de los principales acontecimientos de la visita apostólica del pontífice a Perú.

La ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, vive con emoción y expectativa las horas previas a la llegada del papa León XIV, quien este viernes visitará la localidad donde desarrolló parte de su labor misionera y ejerció como obispo.

Desde la noche del miércoles, cientos de personas se congregaron en los alrededores de la Catedral de Chiclayo para participar en actividades religiosas y venerar tres imágenes procedentes de parroquias alejadas del centro de la ciudad. Estas imágenes serán trasladadas a la celebración eucarística multitudinaria prevista para este viernes a las 10:30 a.m. en las Pampas de Pimentel.

De acuerdo con las expectativas de los lugareños, más de un millón de personas podrían asistir a esta misa, uno de los principales acontecimientos de la visita apostólica del pontífice a Perú.

La expectativa también se refleja en las calles, los pequeños comercios y el transporte público, donde la llamada leonmanía comienza a hacerse sentir. Los habitantes expresan su alegría por el regreso del pontífice a una ciudad que consideran parte importante de su historia personal y religiosa.

“Estamos muy orgullosos de que venga nuevamente al Perú y que lo queremos mucho. Lo esperamos con muchas ansias”, expresó una de las personas consultadas por TVN Noticias.

Otra residente manifestó su deseo de que la visita contribuya a fortalecer la fe y la convivencia en el país: “Lo que realmente anhelo mucho es que regrese mucha fe a este país, que nos dé su bendición a cada persona”.

La Catedral de Chiclayo tiene un significado especial para los habitantes, pues fue uno de los lugares donde Robert Prevost, hoy papa León XIV, desarrolló parte de su labor pastoral. Por ello, algunos fieles aseguran que el pontífice regresa a casa.

“Estamos muy contentos y felices de que él retorne a su casa”, comentó otro ciudadano.

Agenda del papa en Perú

Antes de trasladarse a Chiclayo, el papa León XIV cumplirá este jueves una agenda en Lima que incluye un encuentro con los obispos de Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, una celebración con obispos y sacerdotes y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

El pontífice concluirá la jornada con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica, donde se encuentra alojado.

Mientras tanto, Chiclayo se prepara para recibirlo con actividades religiosas y un amplio despliegue de seguridad, en una visita que representa un acontecimiento especial para una ciudad estrechamente vinculada con la trayectoria pastoral del actual pontífice.

Información de Fabio Caballero