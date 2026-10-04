Líder norcoreano supervisó lanzamiento de misil que utiliza IA

El lanzamiento fue efectuado para entrenar a los soldados en el "sistema de armas estratégicas hipersónicas", dijo KCNA.

Seúl, Corea del Sur/El líder norcoreano Kim Jong Un, acompañado de su hija, supervisó el lanzamiento de un misil que supuestamente utiliza inteligencia artificial para ajustar su trayectoria, informó el domingo la prensa estatal.

La tecnología de IA permite que el misil "sea capaz de cambiar su órbita de vuelo en baja altitud", lo que hace imposible evitar su ataque, según el gobierno norcoreano.

El misil fue lanzado el sábado desde una zona cercana a la ciudad costera oriental de Wonsan y recorrió más de 700 kilómetros, según el ejército de Corea del Sur, sin dar más detalles.

"En el ejercicio de lanzamiento de hoy, los soldados a cargo del misil estratégico demostraron sus cualificaciones profesionales y su postura de contraataque", declaró Kim tras observar el lanzamiento, citado por la agencia noticiosa oficial KCNA.

"Debemos continuar nuestros esfuerzos responsables para hacer que el enemigo reconozca, de manera constante y repetida, la confiabilidad y letalidad de nuestros medios ofensivos estratégicos", agregó Kim.

Imágenes divulgadas por KCNA mostraron un misil surcando el cielo en un estallido de fuego.

En otra imagen aparece Kim sonriente junto a su hija Ju Ae y su esposa Ri Sol Ju.

El lanzamiento fue efectuado para entrenar a los soldados en el "sistema de armas estratégicas hipersónicas", dijo KCNA.