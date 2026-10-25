Linchan un hombre acusado de matar a una mujer y a su nieta en México

Las víctimas salieron el pasado lunes a un rancho familiar en la zona a ver a sus animales, pero nunca regresaron. El cadáver de la mujer fue localizado el miércoles y el de su nieta el viernes.

Pobladores de una comunidad rural de México lincharon a un hombre acusado de matar a una mujer y a su nieta, y otro sospechoso fue duramente golpeado, informaron este domingo las autoridades locales.

Los dos sujetos habían sido detenidos por la policía, pero una enardecida turba ingresó a la comandancia, a donde fueron trasladados y los sacaron del lugar la noche del sábado, detalló la fiscalía del sureño estado de Chiapas.

Los hechos ocurrieron en Ostuacán, una localidad de unos 3.000 habitantes y que ha sido sacudida por el asesinato de una mujer de 55 años y su nieta de 12.

Los enfurecidos pobladores "privaron de la vida a uno de los imputados y el otro fue rescatado, lesionado aún con vida. Se encuentra estable", dijo en un mensaje en redes sociales el fiscal estatal Jorge Luis Llaven.

Según las primeras indagatorias, los sujetos reconocieron haber dado muerte a las dos mujeres por una venganza de carácter personal.

Las víctimas salieron el pasado lunes a un rancho familiar en la zona a ver a sus animales, pero nunca regresaron. El cadáver de la mujer fue localizado el miércoles y el de su nieta el viernes.

Según las autoridades, la mujer murió por heridas de arma punzocortante y la menor por estrangulamiento, además de que fue agredida sexualmente.

Ante la ola de violencia que sacude al país y los altos índices de impunidad, los linchamientos se han multiplicado en los últimos años distintas localidades localidades rurales.