Lula, reelegido presidente de Brasil al imponerse a Flávio Bolsonaro en el balotaje

El izquierdista obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, remontando así el resultado de la primera vuelta de las elecciones, según cifras oficiales de la casi totalidad de los sufragios.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato al derrotar en balotaje a su rival conservador Flávio Bolsonaro.

El izquierdista obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, remontando así el resultado de la primera vuelta de las elecciones, según cifras oficiales de la casi totalidad de los sufragios.

Durante una campaña agotadora, el cansancio se le notaba a veces en el rostro y en la voz, más ronca que nunca en este domingo triunfal.

El sombrero Panamá que adoptó tras un cáncer de piel, el cabello gris y ralo, la barba encanecida, recuerdan el paso de los años.

El martes cumplirá 81 años. Sin embargo, según dijo en los últimos meses, se siente en mejor forma que nunca.

Con videos que lo muestran en plena rutina de ejercicios, exhibió una vitalidad innegable.

Y supo reinventarse. Él, que durante mucho tiempo desdeñó el celular, terminó proclamándose "el rey del selfi".

Tuvo que quedar, contra todos los pronósticos, detrás del candidato conservador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta para adoptar esa práctica.

Fue una manera de admitir que, ante una derecha que domina las redes sociales, había llegado la hora de cambiar.

El gesto también dejó en evidencia cuán desfasado estaba de un país masivamente conectado y profundamente polarizado.

- "Trayectoria épica" -

Durante la campaña, pareció en un principio enfocado en exaltar su propia biografía, su "trayectoria épica", en palabras de su exministro Fernando Haddad.

Nació el 27 de octubre de 1945 en el seno de una familia pobre campesina de Pernambuco, en el nordeste del país.

Para huir del hambre, su familia se instaló en la región industrial de Sao Paulo (sureste).

Obrero desde los 14 años -perdió un dedo en la fábrica-, se convirtió en líder sindicalista y encabezó grandes huelgas a fines de la década de 1970, en plena dictadura militar.

Después de tres candidaturas infructuosas, este exmetalúrgico ingresó en 2003 al palacio presidencial de Planalto en Brasilia.

Reelecto en 2006, dejó el poder con una popularidad récord, impulsada por programas sociales financiados gracias al boom de las materias primas.

También se forjó un aura de defensor del multilateralismo y líder del Sur Global.

Sus afinidades con gobiernos autoritarios de izquierda, como el de Hugo Chávez en Venezuela, le valieron sin embargo críticas.

- 580 días de cárcel -

Más allá de su biografía, a Lula también lo persigue el equilibrio de sus gobiernos anteriores.

Como si lo admitiera, este padre de cinco hijos declaró recientemente que no quiere "ser solo el presidente de Bolsa Familia".

Este programa de asistencia social para los hogares más pobres sigue siendo su legado más significativo, pero tiene más de 20 años.

En 2022, Lula derrotó por un estrecho margen al entonces presidente Jair Bolsonaro, posteriormente condenado a prisión por intentar un golpe de Estado en su contra.

Se le reconoce haber recuperado las políticas sociales debilitadas por el ultraderechista y haber frenado la destrucción de la Amazonía. Su tercer mandato, sin embargo, tuvo aires de "remake", con pocas ideas nuevas.

Arrastra además como una última condena por corrupción que lo llevó a pasar 580 días en la cárcel entre 2018 y 2019.

Fue anulada por defectos de procedimiento y parcialidad del juez, pero "Lula ladrón" sigue siendo un estribillo infaltable de la derecha.

- Longevidad excepcional -

¿Por qué el ícono de la izquierda se arriesga a librar una batalla más?

Lula, que se cuidó de impulsar a un heredero político, sostuvo que quería "salvar" la democracia frente a la extrema derecha.

Durante la campaña estuvo casi siempre acompañado por su tercera esposa, Rosangela da Silva, "Janja", de 60 años.

Pero esta socióloga feminista recibió críticas por su omnipresencia tras una primera vuelta que dejó sensación de resaca.

Después de evitar por poco una salida por la puerta pequeña, su lugar en la historia está más asegurado que nunca: ningún otro presidente elegido democráticamente ha gobernado durante tanto tiempo el país más grande de América Latina.

Lo dijo con tranquila seguridad en 2024 ante medios de comunicación extranjeros, entre ellos la AFP, en una luminosa sala de su residencia de Alvorada: "No hay nadie en este país con más experiencia como presidente que yo".