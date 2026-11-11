México captura a 14 miembros del violento cartel de Sinaloa

Sinaloa fue encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada. Ambos están presos en Estados Unidos y sus seguidores se enfrentan en una guerra sanguinaria que ha dejado miles de muertos.

México, México/México informó el miércoles la captura de 14 presuntos miembros del cartel de Sinaloa, de los más violentos y con presencia en buena parte del país.

Sinaloa fue encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada. Ambos están presos en Estados Unidos y sus seguidores se enfrentan en una guerra sanguinaria que ha dejado miles de muertos.

El gabinete de Seguridad precisó que los arrestos se realizaron en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala y golpeado por la violencia de cárteles que disputan rutas del narcotráfico.

Los capturados estaban armados. El gabinete dijo además que hay "dos personas identificadas como líderes regionales" del cartel, indicó una publicación en X.

"Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas".