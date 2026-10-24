Miles de personas se manifiestan en Madrid para defender las pensiones

También observó que "el tema de la vivienda se ha movilizado" en las últimas semanas, especialmente entre los jóvenes, un segmento que "ha despertado", dijo, antes de llamar a "defender todo lo público", como la educación y la sanidad.

Madrid, España/Miles de manifestantes se movilizaron este sábado en el centro de Madrid para defender las pensiones públicas, a un mes de las elecciones legislativas, mientras la izquierda acusa a la derecha de querer abrir la puerta a una privatización parcial del sistema.

Bajo un sol radiante, la marcha recorrió sin incidentes cerca de dos kilómetros entre la estación de Atocha y la calle Alcalá, pasando frente al Museo del Prado y por la plaza de Cibeles, constató un periodista de la AFP.

"Pensiones garantizadas", "proteger las pensiones", podía leerse en algunas pancartas levantadas por parte de los 25.000 manifestantes, según una estimación comunicada por la Delegación del Gobierno en Madrid a la AFP.

Juan Fernández, de 38 años y empleado de la administración pública en Sevilla, afirmó vivir en "la incertidumbre" respecto a su futura jubilación y dijo oponerse a una reforma del sistema que abra la vía a la privatización, con "ganancias o pérdidas".

"Las pensiones públicas son inamovibles", sostuvo por su parte Pilar, una prejubilada de 64 años que prefirió no dar su apellido y lamentó que "la tendencia es a privatizarlo todo".

También observó que "el tema de la vivienda se ha movilizado" en las últimas semanas, especialmente entre los jóvenes, un segmento que "ha despertado", dijo, antes de llamar a "defender todo lo público", como la educación y la sanidad.

El lunes, el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el Partido Popular revalorizará las pensiones conforme a la ley si gana las elecciones legislativas anticipadas del 29 de noviembre.

Respondía así a las acusaciones del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que reprocha al PP querer reformar el sistema de pensiones cuestionando el actual mecanismo de indexación de las prestaciones a la inflación, vigente desde el 1 de enero de 2022.

A finales de 2021, el PP votó en contra de ese proyecto de ley al considerar que suponía un coste excesivo para las finanzas públicas.

En España, la pensión media de jubilación ascendió en septiembre a 1.576 euros mensuales para cerca de 6,8 millones de beneficiarios, según el Ministerio de Seguridad Social.