Militares de Nigeria rescatan a 31 fieles secuestrados durante misas de Pascua

Las autoridades dijeron que 80 lograron escapar y el resto fue liberado tras negociaciones, después de tres semanas de secuestro.

El ejército de Nigeria anunció este domingo el rescate de 31 feligreses que habían sido secuestrados durante las celebraciones de Pascua en el estado de Kaduna.

Otras cinco personas fueron asesinadas durante un ataque a dos iglesias.

Nigeria está bajo el escrutinio internacional por sus problemas de seguridad.

Hombres armados asaltaron una iglesia católica y otra evangélica, declaró a la AFP Caleb Bawa Ma’aji, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria para el estado de Kaduna.

El secuestro, en una aldea situada a unos 100 kilómetros al norte de la capital, Abuya, se produjo pese a que la policía había ordenado un "despliegue masivo de seguridad", que incluyó lugares de culto durante las fiestas de Pascua.

"Gracias a una respuesta rápida, (las tropas) lograron frustrar un ataque terrorista que llevó al rescate de 31 civiles secuestrados durante un servicio religioso de Pascua" en la aldea de Ariko, indicó el ejército en un comunicado.

Sin embargo, los agresores mataron a cinco personas.

En enero, habían sido tomados en cautiverio más de 170 fieles de tres iglesias mientras asistían a misa en Kaduna.

Las autoridades dijeron que 80 lograron escapar y el resto fue liberado tras negociaciones, después de tres semanas de secuestro.

Kaduna es uno de varios estados del noroeste y centro de Nigeria que desde hace años son aterrorizados por bandas criminales, que llevan a cabo ataques mortales contra comunidades y secuestran personas para pedir rescates.