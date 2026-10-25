Mueren cuatro pilotos en Filipinas tras chocar dos aviones militares

En mayo, dos pilotos militares fallaron cuando otro avión del tipo SF-260 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la provincia norteña de Benguet.

Dos aviones militares chocaron en vuelo durante un ejercicio de entrenamiento en una base aérea en Filipinas, lo que provocó la muerte de cuatro pilotos, anunció el sábado la fuerza aérea.

La colisión entre las dos aeronaves monomotores SF-260 se produjo el viernes por la tarde durante un ejercicio de entrenamiento en la base aérea de Fernando, al sur de Manila.

"Los dos aviones se estrellaron dentro del perímetro de la base, no se reportaron más víctimas", declaró en un comunicado el coronel Alvin Capinguian, portavoz de la Fuerza Aérea de Filipinas.

Se abrió una investigación para determinar las causas del accidente y la flota de SF-260 de la Fuerza Aérea fue temporalmente inmovilizada en tierra como medida de precaución, precisa.

En los últimos años se han producido varios accidentes mortales de aviones militares filipinos.

En mayo, dos pilotos militares fallaron cuando otro avión del tipo SF-260 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la provincia norteña de Benguet.