Dos navíos de bandera india y que transportan GLP cruzaron el estrecho de Ormuz

Estos cruces constituyen una excepción, ya que Irán ha bloqueado en gran medida el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Dos petroleros de bandera india que transportan gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron este lunes el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio indio de Transporte Marítimo.

El Jag Vasant y el Pine Gas, que transportan en total de 92.000 toneladas de GLP, deberían llegar a los puertos indios de destino entre el 26 y el 28 de marzo, precisó el ministerio.

Otros dos buques con bandera india que transportaban GLP habían cruzado anteriormente el estrecho de Ormuz.

Estos cruces constituyen una excepción, ya que Irán ha bloqueado en gran medida el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras el estallido de la guerra detonada por los ataques israelí-estadounidenses.

Se estima que aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) transitaba por esta vía marítima.

India es el cuarto comprador mundial de gas natural licuado y el segundo mayor comprador de gas licuado de petróleo, procedente principalmente de Oriente Medio.

A medida que disminuyen los suministros, el gobierno indio ha ordenado un control reforzado del gas natural y del gas utilizado para cocinar.

El primer ministro, Narendra Modi, declaró este lunes que la India estaba en estrecho contacto con sus aliados para preservar las cadenas de suministro afectadas por la guerra.

India mantiene sólidas relaciones con Irán, pero ha reforzado considerablemente su cooperación con Israel en los ámbitos de defensa, agricultura, tecnologías y ciberseguridad.

"Procuramos garantizar que los buques que transportan petróleo, gas, fertilizantes y otros productos esenciales lleguen a la India con total seguridad", dijo Modi ante el Parlamento.

"India se opone a los ataques contra las infraestructuras civiles de transporte de energía. Los ataques contra buques mercantes y vías navegables como el estrecho de Ormuz son inaceptables", añadió.