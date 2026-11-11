Las acciones de Wall Street retroceden, mientras que Nvidia vuelve a desplomarse

El creciente recelo hacia la IA ha afectado a los planes de salida a bolsa de Anthropic, fabricante del chatbot de inteligencia artificial Claude.

Las acciones de Wall Street retrocedieron el martes, con la notable caída de Nvidia, afectada por el escándalo, mientras que el dólar se apreció después de que un informe positivo sobre la inflación en Estados Unidos impulsara las expectativas de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Tras una jornada alcista en varias bolsas asiáticas y europeas, los índices de Wall Street se vieron presionados durante toda la sesión después de que los datos estadounidenses mostraran que la inflación se desaceleró menos de lo esperado en octubre.

El informe se publicó horas después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, pidiera una respuesta rápida a la inflación, sugiriendo que incluso podría respaldar una subida de 50 puntos básicos en diciembre.

Una segunda funcionaria de la Reserva Federal, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, también manifestó su firme apoyo a la adopción de medidas rápidas para abordar la inflación.

"Esto supone un reconocimiento de que las presiones inflacionarias siguen acelerándose y que la Reserva Federal tendrá que ser agresiva", declaró Joe Zidle, estratega jefe de mercado de Cresset Capital Management.

Los tres principales índices cerraron a la baja, encabezados por el Nasdaq, centrado en el sector tecnológico, que perdió un 0,7 por ciento.

Los mercados bursátiles también asimilaron algunos acontecimientos positivos.

Los precios del petróleo continuaron retrocediendo ante la esperanza de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán esté más cerca, mientras que el gigante de la inteligencia artificial Anthropic reveló sus planes para recaudar hasta 64.000 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial, en una cotización prevista para finales de este mes.

Zidle también vio un lado positivo en el plan de subir los tipos de interés, ya que el mercado acogió con satisfacción la postura de la Reserva Federal, diciendo: "Estamos viendo un problema y lo estamos solucionando".

El temor a una ralentización en la construcción de centros de datos de IA provocó fuertes ventas en todo el sector tecnológico la semana pasada, aunque los compradores han vuelto al mercado, y gran parte de Wall Street abrió al alza el martes.

Pero el sector siguió convulsionado por la impactante revelación de Nvidia sobre una relación extramatrimonial entre su director ejecutivo, Jensen Huang, y una mujer presuntamente sospechosa de ser espía china. El gigante de los chips de IA es ahora objeto de una investigación del FBI.

Las acciones de Nvidia cayeron un 5,5% adicional tras el descenso del 4,3% del lunes. La compañía quedó por debajo de Microsoft en capitalización bursátil durante la sesión, pero finalmente volvió a ocupar el segundo puesto entre las empresas cotizadas más valiosas del mundo, después de Apple.

Salida a bolsa de Anthropic

El creciente recelo hacia la IA ha afectado a los planes de salida a bolsa de Anthropic, después de que el fabricante del chatbot de inteligencia artificial Claude anunciara que buscaría recaudar menos de los 100.000 millones de dólares estimados hace apenas unas semanas.

El pronóstico se dio a conocer en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en el que se reveló que los ingresos se dispararon a 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.400 millones de dólares del año anterior.

"El panorama no está despejado para el sector de la IA, y es posible que siga teniendo dificultades" incluso si la salida a bolsa de Anthropic tiene éxito la semana que viene, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de la plataforma de negociación XTB.

Las bolsas europeas y asiáticas registraron en su mayoría subidas.

Los precios del crudo Brent, referencia internacional, cayeron por debajo de los 90 dólares por barril por primera vez desde agosto, pero terminaron en 91,49 dólares por barril, un 1,2 por ciento menos.

"Las señales del presidente Trump de que podrían no ser necesarios nuevos ataques contra Irán —en un momento en que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz está aumentando y las exportaciones de Oriente Medio se recuperan hasta alcanzar los niveles anteriores a la guerra— alivian las preocupaciones sobre el suministro", dijo Axel Rudolph, analista técnico jefe de la plataforma de inversión y comercio en línea IG.