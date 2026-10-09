Cae banda delictiva en Mexico que usaba IA para suplantar la voz de altos funcionarios

La Secretaría de Seguridad anunció el jueves el operativo que llevó a la captura de un exsecretario de Finanzas del estado de Michoacán junto a su esposa, hijos y un escolta, todos presuntamente involucrados con esta red.

México, México/México informó de la detención de un exfuncionario por supuestamente extorsionar copiando la voz de magistrados, gobernadores o miembros del equipo de la presidencia de la Corte Suprema con inteligencia artificial.

La Secretaría de Seguridad anunció el jueves el operativo que llevó a la captura de un exsecretario de Finanzas del estado de Michoacán junto a su esposa, hijos y un escolta, todos presuntamente involucrados con esta red.

La ley prohíbe la divulgación de los nombres completos de los imputados. La prensa lo identificó como Luis Miranda Contreras, quien fue secretario y tesorero entre 2012 y 2013 y previamente condenado por peculado.

La autoridad dijo que Contreras y su familia se hicieron pasar por "ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales (alcaldes), así como servidores públicos de Presidencia de la República" y que desde 2021 obtuvieron "cuantiosos recursos al contactar directamente a sus víctimas, suplantando identidades e incluso recurriendo a la amenaza y extorsión".

"Para robustecer el engaño utilizaban IA para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes suplantaban", señaló el comunicado.

Entre las víctimas había políticos, funcionarios públicos y empresarios.

La operación constaba normalmente de dos partes: un primer contacto de un supuesto secretario de algún alto funcionario para pedir un número personal y anticipar una llamada de su jefe, que llegaba poco después. En ella, el supuesto jerarca pedía por "instrucciones superiores" pagos, empleos en el gobierno o el otorgamiento de contratos a socios.

Las estafas a través de suplantación de voz se dispararon con el desarrollo de la IA. En Estados Unidos, por ejemplo, se reportaron pérdidas por más de 890 millones de dólares en engaños habilitados por esta tecnología.

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