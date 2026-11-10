Cámara de Representantes de EEUU rechaza la moción de censura al jefe del Pentágono

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquearon el martes un intento de destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la guerra contra Irán, lo que supuso una victoria para el presidente Donald Trump días después de la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

La Cámara de Representantes votó 211 a 204 a favor de enviar la resolución de juicio político al Comité Judicial, lo que frustró la votación prevista para el miércoles sobre si presentar cargos formales contra el asediado jefe del Pentágono.

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