Cuatro osos grizzly fueron declarados culpables y sacrificados tras matar a una madre y su hija

En noviembre de 2025, un grupo escolar fue atacado en la misma zona. Nueve personas, entre ellos algunos menores, resultaron heridos.

Las autoridades informaron el martes que cuatro osos grizzly han sido identificados como los responsables de la muerte de una madre y su hija cerca de una ruta de senderismo en el oeste de Canadá.

Las pruebas de ADN realizadas en el lugar del ataque ocurrido la semana pasada en la Columbia Británica determinaron que una osa hembra y sus tres cachorros mataron a la pareja.

Los animales han sido sacrificados, o "eliminados", como indicaron los servicios provinciales de vida silvestre en un comunicado.

Las víctimas habían salido a caminar cerca de su casa, en las proximidades del pueblo de Bella Coola.

"Los ataques mortales de osos grizzly que implican un comportamiento depredador son raros", decía el comunicado.

Los osos grizzly pueden volverse agresivos en esta época del año, ya que acumulan reservas de grasa antes de la hibernación invernal.

La investigación de los agentes de protección de la naturaleza determinó que "el encuentro probablemente involucró comportamiento depredador" y agregó que los ataques mortales de osos 'grizzly' son raros.

En noviembre de 2025, un grupo escolar fue atacado en la misma zona. Nueve personas, entre ellos algunos menores, resultaron heridos.

Las pruebas de ADN hechas a los cuatro osos abatidos confirmaron que no fueron los mismos ejemplares implicados en este ataque.

Los "grizzly" pueden mostrarse bastante agresivos en este período del año, cuando buscan aumentar sus reservas de grasa antes de la hibernación.