La familia Kennedy pide al tribunal que bloquee la construcción del arco de Trump

A principios de noviembre, un juez estadounidense bloqueó la construcción del arco durante dos semanas para dar tiempo a considerar las impugnaciones legales al proyecto.

Según documentos judiciales, la familia del expresidente estadounidense John F. Kennedy solicitó el martes a un tribunal que impidiera la construcción de un enorme arco triunfal ordenado por Donald Trump.

El arco propuesto, que con 76,2 metros (250 pies) sería la estructura de este tipo más grande del mundo, es uno de los varios proyectos de construcción que el presidente de Estados Unidos está impulsando para dejar su huella personal en Washington.

La familia Kennedy afirmó en documentos presentados el martes que el arco obstruiría la vista de las tumbas del expresidente y sus familiares, "destruyendo un elemento esencial del diseño de las tumbas".

La familia también afirmó que su ubicación bloquearía la visión directa entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, "que fue diseñado para representar la unificación de la nación tras la Guerra Civil".

Cabe destacar que Robert F. Kennedy Jr., quien actualmente se desempeña como Secretario de Salud de Trump, no fue nombrado como uno de los nueve demandantes en la demanda.

El expresidente John F. Kennedy, su esposa Jacqueline Kennedy Onassis y dos de sus hijos están enterrados en Arlington, un gran cementerio militar cerca de Washington, al igual que sus hermanos Robert F. Kennedy y Edward M. Kennedy, ambos exsenadores. Ethel Kennedy, esposa de Robert F. Kennedy, también está enterrada allí.

El imponente monumento a Kennedy, situado en la cima de la colina donde se encuentra el cementerio, atrae a miles de visitantes cada día. Este lugar, donde una llama arde continuamente, es uno de los más visitados del cementerio, junto con la Tumba del Soldado Desconocido.

A principios de noviembre, un juez estadounidense bloqueó la construcción del arco —en la que aún no han comenzado las obras— durante dos semanas para dar tiempo a considerar las impugnaciones legales al proyecto.

A finales de 2025, el presidente republicano también añadió su nombre al Kennedy Center, una importante institución cultural de Washington que lleva el nombre del presidente demócrata asesinado en 1963.

El centro cultural lució el nombre "Donald J. Trump" en su fachada durante más de seis meses, hasta que el nuevo nombre fue declarado ilegal y retirado.