El histórico transatlántico SS United States es sumergido en Florida como arrecife artificial

Este proyecto, por valor de unos 13,5 millones de dólares, busca atraer a buzos y amantes de la pesca alrededor de este arrecife artificial anunciado como el más grande del mundo y que creará un hábitat para la fauna marina.

Miami, Estados Unidos/Un trasatlántico estadounidense más largo que el Titanic y que hizo más de 800 viajes en las décadas de 1950 y 1960 fue hundido el miércoles frente a las costas de Florida para convertirlo en el "mayor arrecife artificial del mundo" y un destino turístico.

El casco del SS United States, de más de 300 metros —unos 30 metros más que el Titanic—, debe llenarse de agua de forma progresiva hasta hundirse en las aguas del golfo de México, a unos cuarenta kilómetros de Destin, en la costa noroeste de Florida.

Para que se hunda sin usar explosivos, se abrieron las válvulas que servían para alimentar su sistema de refrigeración, se retiraron más de 400 ventanillas del casco y se abrieron grandes boquetes en sus cubiertas.

Este proyecto, por valor de unos 13,5 millones de dólares, busca atraer a buzos y amantes de la pesca alrededor de este arrecife artificial anunciado como el más grande del mundo y que creará un hábitat para la fauna marina.

El imponente transatlántico transportó a bordo a numerosas celebridades, entre estas a John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí o incluso a Walt Disney. También Bill Clinton viajó en él en su juventud, para ir a estudiar a la Universidad de Oxford.

La primera travesía en el Atlántico del SS United States data de 1952 y la última de 1969.

Ahora, la colosal nave deberá descansar en el fondo marino a 55 metros de profundidad y su punto más alto estará a 18 metros de la superficie.

Hasta ahora, el mayor arrecife artificial era un antiguo portaaviones hundido hace veinte años frente a las costas de Pensacola, también en Florida.

Antes de su reciclaje submarino, el SS United States pasó más de un cuarto de siglo en un muelle de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos.

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