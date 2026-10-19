Mueren cuatro soldados en incendio en base militar de Canadá

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, se trasladó a la base este domingo.

Montreal, Canadá/Cuatro soldados canadienses murieron y decenas más resultaron gravemente heridos en un violento incendio que se desató el sábado durante un entrenamiento en una base militar en el oeste del país, anunció el domingo el primer ministro, Mark Carney.

"Lamento tener que confirmar que, en este momento, cuatro militares han perdido la vida" y "decenas más" han resultado gravemente heridos en este "desastre", dijo Carney en una alocución desde Ottawa, sin dar detalles sobre qué pudo haber provocado este incendio "violento y repentino".

"La nación está de luto" tras "una de las peores tragedias que han afectado a las fuerzas armadas en suelo canadiense en tiempos de paz", añadió, al anunciar que las banderas ondearán a media asta en los edificios federales.

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, se trasladó a la base este domingo.

Un médico de un hospital de la ciudad de Edmonton, ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de la instalación militar, declaró a la cadena pública CBC que el centro de salud de Wainwright estaba "completamente desbordado" por la cantidad de pacientes que requerían atención.

"Son más pacientes de los que cualquiera de nosotros quisiera contar en este momento", afirmó el doctor Warren Thirsk.

Las causas del incendio y las circunstancias de la muerte de los soldados siguen siendo confusas.

"Durante un ejercicio, se declaró un incendio de vegetación en la zona de entrenamiento", declaró el general Wade Rutland.

Agregó que el fuego se encontraba a un kilómetro de la base, y que el mando tenía conocimiento de él desde hacía "varias horas", pero que se propagó extremadamente rápido hacia los soldados debido a los vientos "anormalmente fuertes".

Rutland afirmó que hay una investigación en curso y que se examinarán las infraestructuras petroleras y gasíferas en la zona de la base.

No obstante, dijo que no creen "que esté relacionado con infraestructuras petroleras o gasíferas, ni con ningún tipo de interferencia exterior".

La base recibe periódicamente ejercicios de entrenamiento con militares de países de la OTAN.

El incendio también interrumpió la votación anticipada previa al referéndum del lunes sobre una futura consulta para determinar si Alberta desea independizarse de Canadá.

La oficina de Alberta encargada de supervisar las elecciones provinciales informó que el centro de votación anticipada en Wainwright había cerrado.