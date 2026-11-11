Precio de la gasolina en Estados Unidos cae por debajo de los $4 por galón por primera vez desde julio

La reducción del costo del combustible responde principalmente a factores estacionales que influyen tanto en la producción como en el consumo.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos descendió este martes a 3.98 dólares por galón, una cifra que no se registraba desde julio y que representa un alivio para los conductores a pocas semanas de las celebraciones de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor movilidad por carretera en el país.

De acuerdo con datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), divulgados por CBS News, el combustible volvió a situarse por debajo de los cuatro dólares por galón después de permanecer cerca de cuatro meses por encima de ese nivel.

La reducción es significativa frente a los 4.56 dólares por galón reportados a principios de año. Esto representa una disminución aproximada de 58 centavos por galón, equivalente a una caída del 12.7%.

En términos de litros, el promedio nacional se ubica en aproximadamente 1.05 dólares, aunque los precios pueden variar dependiendo del estado, los impuestos aplicables y los costos de distribución.

La reducción del costo del combustible responde principalmente a factores estacionales que influyen tanto en la producción como en el consumo. Uno de ellos es la transición hacia las mezclas de gasolina utilizadas durante el invierno, cuya elaboración resulta menos costosa que la de los combustibles comercializados en verano.

En Estados Unidos, las regulaciones federales establecen requisitos específicos para la gasolina durante los meses de mayor temperatura, con el propósito de reducir la evaporación de sus componentes y limitar las emisiones contaminantes. Una vez finalizada esa temporada, las refinerías pueden producir formulaciones que requieren procesos menos costosos, lo que contribuye a disminuir los precios de venta.

A este comportamiento se suma la reducción habitual de la demanda durante los meses fríos, cuando disminuyen los desplazamientos turísticos y los viajes de larga distancia.

Según la AAA, estas condiciones suelen favorecer reducciones de entre 10 y 30 centavos por galón durante la temporada invernal.

Otro elemento que contribuye a la disminución es el comportamiento del mercado internacional del petróleo, una de las principales materias primas utilizadas para producir gasolina.

De acuerdo con CBS News, las cotizaciones del crudo han registrado retrocesos asociados con las expectativas de cambios en el escenario geopolítico internacional, particularmente ante la posibilidad de un acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.

Durante la mañana del martes, los contratos futuros del petróleo Brent se negociaban alrededor de 91.12 dólares por barril, según el informe.

Las fluctuaciones en el precio del crudo repercuten en los costos de producción de las refinerías y, posteriormente, en los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Conductores se preparan para los viajes de Acción de Gracias

La disminución del precio de la gasolina coincide con los preparativos para el feriado de Acción de Gracias, cuando millones de estadounidenses acostumbran viajar por carretera para reunirse con sus familiares.

Aunque el promedio nacional se encuentra por debajo de los cuatro dólares, esto no significa que todas las estaciones de servicio ofrezcan el combustible a ese precio.

Las diferencias regionales responden a factores como la carga tributaria, los gastos de transporte y distribución, así como las condiciones particulares de abastecimiento de cada estado.

La evolución de los precios durante las próximas semanas dependerá tanto del comportamiento de la demanda como de las cotizaciones internacionales del petróleo.