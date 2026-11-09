Trump promete regresar mientras se avecina un duro enfrentamiento con el Congreso

Al controlar los comités en ambas cámaras del Congreso, los demócratas pueden convocar a funcionarios, exigir documentos y celebrar audiencias públicas, lo que somete a Trump y a sus principales asesores a un intenso escrutinio.

Donald Trump prometió el domingo un regreso a la política, mientras los principales partidos se enfrentaban por las amenazas de los demócratas de procesar a altos funcionarios de la administración después de que los republicanos del presidente perdieran el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Los devastadores resultados de la votación del martes pasado dejan a Trump políticamente paralizado al entrar en el período restante de dos años de su mandato en la Casa Blanca, al tiempo que abren la puerta a múltiples investigaciones por parte del Congreso, controlado por los demócratas, contra el presidente, su familia y altos miembros de su administración.

El domingo, en los programas de debate político, los líderes electos del Congreso por el Partido Demócrata prometieron exigir responsabilidades a Trump y a sus asesores, mientras que el principal asesor legal del presidente se propuso defenderlos y Trump se mantuvo firme en sus posturas en las redes sociales.

"Estados Unidos dio un paso atrás de gigante en la historia con los resultados de las últimas elecciones", dijo Trump en una publicación en Truth Social, y agregó que el mercado de valores que había crecido durante su mandato sufrió pérdidas después de la votación.

"Pero no teman, ¡volveremos, MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA!"

El viernes, un desafiante Trump nombró a su asesor de línea dura, Stephen Miller, como su nuevo jefe de gabinete, lo que indica una contraofensiva sin cuartel, a pesar de que muchos republicanos, incluido el vicepresidente JD Vance, han reflexionado sobre por qué perdieron tan estrepitosamente en las urnas.

Miller fue el artífice de la dura política migratoria de Trump, que los analistas han identificado como un factor que contribuyó a la impopularidad de los republicanos.

En medio de las amenazas de los demócratas para que los funcionarios de la administración "contraten abogados", Trump dijo el sábado que estaba ordenando al Departamento de Justicia que examinara las amenazas demócratas de destituir a miembros de su administración, comparándolas con una "extorsión".

Pueden venir a por nosotros

Esa postura desató una guerra de declaraciones entre los principales republicanos y demócratas en los programas de entrevistas dominicales.

El fiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump y actual jefe del Departamento de Justicia, prometió defender activamente a Trump y a los altos cargos de su administración.

"Hay miembros del Congreso que, después del martes, no han hecho más que amenazar con perjudicar todo lo que está sucediendo en esta administración", dijo Blanche a CNN, citando las amenazas de destitución contra Miller tras su nombramiento.

"Si intentan perseguir a Stephen Miller... en lugar de simplemente supervisar y liderar, por supuesto que el Departamento de Justicia estará ahí para defenderlo."

Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, criticó a Blanche, diciendo que una de las funciones del Congreso según la Constitución de los Estados Unidos es exigir responsabilidades al poder ejecutivo.

"Lo único que quiere es proteger a Donald Trump, proteger a los funcionarios de su gabinete y administración. Ese no es su trabajo", dijo García a CNN, prometiendo detener la corrupción e investigar a "quienes cometen delitos contra el pueblo estadounidense".

"Pueden atacarnos como quieran. No nos vamos a dejar intimidar", añadió García.

Al controlar los comités en ambas cámaras del Congreso, los demócratas pueden convocar a funcionarios, exigir documentos y celebrar audiencias públicas, lo que somete a Trump y a sus principales asesores a un intenso escrutinio.

Entre los temas probables se incluyen los negocios y las transacciones con criptomonedas de la familia Trump, los contratos gubernamentales en los que participa el multimillonario Elon Musk, los recortes a las agencias federales, la aplicación de la ley en materia de inmigración y la conducción de la guerra contra Irán.

Hakeem Jeffries, quien está a punto de convertirse en presidente de la nueva Cámara de Representantes controlada por los demócratas, dijo que apoyaría un esfuerzo para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los principales artífices de la guerra contra Irán que comenzó en febrero.

"Estoy totalmente a favor de la resolución de Hegseth", dijo Jeffries a ABC, cuando se le preguntó sobre el supuesto plan de un legislador republicano de presentar una moción de juicio político tan pronto como el lunes.

"El supuesto secretario de defensa ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y ha orquestado esta guerra temeraria y costosa en Irán, que ha disparado los precios para el pueblo estadounidense y ha hecho que el país sea menos seguro. Pete Hegseth tiene que irse."

Durante su primer mandato como presidente, el propio Trump fue sometido a juicio político por la Cámara de Representantes en dos ocasiones, pero en ambas fue absuelto por el Senado.