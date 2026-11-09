Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia a todos sus ministros

El presidente Pedro Alliana inicia una reestructuración del Gobierno paraguayo tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo bancario que afectó a millones de ahorristas.

Paraguay/El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña por un escándalo bancario, informó el mandatario en X.

Alliana asumió el viernes tras la destitución en un juicio político y detención de Peña por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

"He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición", anunció Alliana en un comunicado.

El mandatario informó que "el funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad".

El nuevo presidente ya había iniciado una renovación de su gabinete.

Este lunes tomó juramento Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete.

También designó nuevos titulares en áreas de Ambiente y Tecnología, y al frente de la empresa estatal de electricidad ANDE.

El mandatario propuso asimismo al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central (BCP), cuyo nombramiento requiere aprobación del Senado.

El gobierno busca acelerar la devolución de los ahorros y adoptó medidas de alivio tributario para los afectados.

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