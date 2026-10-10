OMS aguarda 'diagnóstico confirmado' de caso sospechoso de peste en Rusia

La OMS dijo que seguiría "vigilando la situación y evaluando las posibles implicaciones para la salud pública a medida que haya nueva información disponible".

Ginebra, Suiza/La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el sábado que se mantiene a la espera de un "diagnóstico confirmado" tras la muerte de una técnica de laboratorio en un instituto ruso que estudia la peste.

La muerte de la empleada del laboratorio que trabajaba con la peste en Irkutsk, Siberia, fue atribuida por Rusia a una "neumonía", pero la OMS reclamó más transparencia a Moscú.

Tras las demandas de verificación, las autoridades sanitarias rusas "informaron a la OMS que no se había registrado recientemente ningún caso de peste en Irkutsk, que se habían adoptado medidas de control (...) y que el análisis de laboratorio realizado a las personas en contacto no había revelado la presencia de ningún agente patógeno de alto riesgo".

Las autoridades rusas también indicaron a la OMS "que no se había producido ningún incidente de bioseguridad en el laboratorio, a diferencia de la información difundida por los medios, y que no se ha notificado ningún caso nuevo de neumonía grave".

Agregó que, según Moscú, todas las personas que estuvieron en contacto recibieron seguimiento médico y permanecieron asintomáticas durante todo el período.

La OMS dijo el sábado que seguiría "vigilando la situación y evaluando las posibles implicaciones para la salud pública a medida que haya nueva información disponible".