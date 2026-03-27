ONG salvadoreña denuncia muerte de 500 presos bajo guerra antipandillas de Bukele

Bukele mantiene desde el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial.

Un total de 500 presos han muerto en los cuatro años que cumple este viernes la guerra antipandillas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según un informe de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Bukele mantiene desde el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en graves violaciones de derechos humanos.

"Desde que se inician las detenciones masivas" hubo un "incremento de los fallecidos" en las cárceles y "se ha logrado compilar información de 500 (muertos)", de los cuales el 94% "no eran pandilleros", asegura el reporte.

La oenegé, que basa su reporte en testimonios de familiares y en acceso a fuentes no oficiales, se queja de la ausencia de información gubernamental.

Para este informe logró establecer que casi una tercera parte falleció por "falta" de atención médica, y un 30% tuvo una "muerte violenta". Para la mayoría no pudo establecer una causa especifica.

El SJH aseguró que en "pocos casos" se hizo la "debida inspección policial" pese a la existencia de cuerpos con "señales de violencia", y calificó de "tortura y tratos inhumanos" el "negarles" medicamentos y "auxilios médicos" a presos con diabetes y otras enfermedades.

"Constituyen actos sistemáticos generalizados contra la población civil bajo custodia estatal" que "encajan en crímenes de lesa humanidad", señaló Socorro Jurídico.

Un 41% de los fallecidos se reportó en el centro penal de Izalco, al oeste de San Salvador; un 18% en La Esperanza, en la periferia norte de la capital, y el resto en otros presidios.

En la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construida para albergar 40.000 pandilleros, el SJH dijo saber de solo cinco casos de muertes.

El grupo de juristas GIPES, respaldados por organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas, señaló el 11 de marzo que en la ofensiva antipandillas de Bukele se han cometido "crímenes de lesa humanidad" como torturas y desapariciones.

En su cuenta en la red social X, Bukele ha publicado varios mensajes en los que acusa a las organizaciones de derechos humanos de ser "bufetes legales internacionales del crimen".

"Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen", dijo el miércoles.

Bukele goza de popularidad porque redujo los homicidios a mínimos históricos en su país y desarticuló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador.