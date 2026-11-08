León XIV es esperado en Argentina con el ajuste de Milei bajo la lupa de la Iglesia

Se espera que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los pobres y los más vulnerables, en medio de las tensiones que existen en Argentina debido al alto costo social que ha tenido la "motosierra" de Milei en servicios públicos esenciales.

Buenos Aires, Argentina/El papa León XIV viaja este domingo a Argentina en la segunda etapa de su gira sudamericana, donde se reunirá con el presidente libertario Javier Milei, cuyas duras medidas de austeridad suscitan críticas de la Iglesia.

Se espera que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los pobres y los más vulnerables, en medio de las tensiones que existen en Argentina debido al alto costo social que ha tenido la "motosierra" de Milei en servicios públicos esenciales.

Apenas tres semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón, el pontífice realiza una ambiciosa gira de 12 días por el continente donde fue misionero durante casi dos décadas.

Tras tres días en Uruguay, el país más laico de la región, donde condenó la violencia del narcotráfico y pidió poner fin a la pobreza infantil, León XIV se dirige a Argentina en la primera visita de un papa al país en 39 años. Con su viaje busca reavivar la fe en un país donde la decisión de su predecesor, Francisco, de no volver a su tierra natal durante su pontificado dejó un sentimiento de decepción.

En las calles de Buenos Aires había poco entusiasmo por la llegada del papa, un signo de la pérdida de peso de la Iglesia en este país. En una encuesta reciente de la Universidad de Buenos Aires, apenas el 57,7% de los consultados se declaró católico.

Pocos de los entrevistados por la AFP tenían previsto asistir a la multitudinaria misa al aire libre que el papa celebrará el lunes en la capital. "Opino que es algo importante a nivel cultural y religioso para la Argentina, pero honestamente para mí no significa mucho", dijo Brandon González, de 27 años.

Durante sus cuatro días en Argentina, León XIV visitará a ancianos, personas con discapacidad y presos. Se espera que pida mayor protección para los más vulnerables tras los recortes de Milei, que han dejado a millones de personas con apenas lo suficiente para vivir.

"Me gustaría que tenga un mensaje comprometido", dijo a la AFP Susana Arauz, una abogada de 75 años. "La Iglesia tiene un papel muy importante y en este momento tenemos un gobierno despótico hacia los desvalidos".

Estilo combativo

Milei llegó al poder con la promesa de reactivar la debilitada economía argentina y frenar la inflación desbocada mediante la reducción del Estado de bienestar. Sus recortes afectaron en particular a los hospitales públicos, las universidades, la investigación científica, la cultura y los jubilados.

La tasa de pobreza ha registrado fuertes oscilaciones desde que Milei asumió la presidencia. En septiembre subió al 32,3%, aunque los argentinos valoran la drástica reducción de la inflación.

Milei, estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, con quien comparte su estilo combativo, tuvo una relación tensa con Francisco.

Durante la campaña electoral, el economista, que hizo de la motosierra el símbolo de su programa de recortes, llamó "imbécil" al papa por defender la justicia social, a la cual considera una "aberración".

Ya en el poder, moderó el tono al hablar de Francisco y lo visitó en el Vaticano.

Sin embargo, Milei no se contiene al proferir insultos y obscenidades contra la prensa y la oposición. A principios de octubre propuso en la red X lanzar un "torpedo a la cabeza" a los periodistas que calificó como "sicarios corruptos del micrófono".

Su relación con León XIV ha sido cordial hasta ahora, pero la Iglesia argentina ha criticado duramente a Milei por considerar servicios sociales esenciales únicamente como una carga para el presupuesto.

Más temprano este domingo, el papa dio una misa al aire libre en Florida, a 100 km al norte de Montevideo, donde pidió a los hombres que traten "con respeto" a sus esposas en una región donde 11 mujeres son asesinadas en promedio cada día por violencia de género.