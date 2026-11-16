Presidente Alliana asegura que jubilados paraguayos vinculados al banco Ueno cobrarán esta semana

El 80% de los depositantes ya recuperó la totalidad de sus ahorros, según informó el jueves el Banco Central a la AFP, aunque la mayor parte del dinero depositado seguía pendiente de restitución.

Asunción, Paraguay/El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció el lunes medidas para "recuperar la confianza" afectada por el escándalo de Ueno Bank y aseguró que los jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos esta semana.

El Banco Central intervino el banco digital el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. La crisis precipitó la destitución y detención del entonces presidente Santiago Peña.

Este lunes Peña fue trasladado a una cárcel militar luego de que se hiciera público que el exmandatario contaba con ciertos privilegios en su celda de la prisión presidencial, entre ellos un gimnasio, reportaron medios locales.

Una imagen difundida por el gobierno muestra a Peña ingresando pasadas las 15:00 locales (18:00 GMT) a la cárcel Viñas Cue en Asunción, esposado y llevando casco y chaleco antibalas.

El 80% de los depositantes ya recuperó la totalidad de sus ahorros, según informó el jueves el Banco Central a la AFP, aunque la mayor parte del dinero depositado seguía pendiente de restitución.

"Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas", dijo Alliana en conferencia de prensa este lunes en el comienzo de su segunda semana al frente del gobierno paraguayo.

A los jubilados del Instituto de Previsión Estatal, de los cuales unos 32.000 cobraban a través de Ueno, Alliana aseguró que "sus haberes y aguinaldos están garantizados con pagos previstos" para este lunes y martes.

También ofreció a la fiscalía "todos los recursos" para "esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos".

Alliana asumió el poder el 6 de noviembre tras la destitución de Peña en un acelerado juicio político por el escándalo bancario. El hasta entonces vicepresidente deberá completar el mandato hasta 2028.

La fiscalía amplió el viernes la imputación contra Peña, al que acusa de encabezar una asociación criminal junto a cinco exdirectivos del Banco Central de Paraguay (BCP) para proteger a Ueno Bank.

El exmandatario ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Está acusado de favorecer con fondos públicos y decisiones regulatorias al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones.

Unos 1,8 millones de ahorristas ya recibieron pagos por aproximadamente 640 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos, informó el miércoles el BCP.

Medio centenar de personas protestó este lunes frente al BCP con carteles como "No es quiebra, es robo".

Respecto a los fondos previsionales, Alliana señaló este lunes que se identificaron "activos sanos por aproximadamente 600 millones de dólares con el objetivo de garantizar su devolución".