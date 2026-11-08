El príncipe Enrique y la familia real británica celebran por separado el 'Domingo del Recuerdo'

Cada año, el domingo más cercano al 11 de noviembre, cuando se conmemora el armisticio firmado en 1918 entre Alemania y los aliados, se celebran actos en todo el país.

Londres, Reino Unido/El príncipe Enrique asistió este domingo en una pequeña ciudad británica a una ceremonia en honor a los soldados muertos en combate, lejos de las conmemoraciones oficiales presididas por el rey Carlos III en Londres, rodeado de los miembros de la familia real.

Cada año, el domingo más cercano al 11 de noviembre, cuando se conmemora el armisticio firmado en 1918 entre Alemania y los aliados, se celebran actos en todo el país. The Sun y The Daily Mail han publicado fotos de Enrique, vestido con uniforme militar, en medio de los habitantes durante la ceremonia en homenaje a los soldados en Brackley, una localidad al noroeste de Londres.

El hijo menor del rey regresó a vivir al Reino Unido a finales de agosto con su esposa Meghan y sus dos hijos. En el pasado sirvió en el ejército y realizó varias misiones en Afganistán. También creó los Invictus Games, una competición deportiva para los veteranos heridos al estilo de los Juegos Olímpicos. Un poco antes, Carlos III encabezó las conmemoraciones oficiales en Londres, donde hizo una ofrenda floral en el memorial dedicado a los soldados en Londres.

En uniforme militar, el monarca de 77 años estaba acompañado por su hijo mayor y heredero al trono, Guillermo, y por otros miembros de la familia real, incluida su hermana, la princesa Ana. Desde un balcón del Ministerio de Relaciones Exteriores situado frente al memorial, la reina Camilla y la princesa Catalina asistieron a la ceremonia.

Acudieron asimismo el primer ministro Andy Burnham, sus predecesores en Downing Street y otros altos cargos políticos. Las conmemoraciones en el Reino Unido comenzaron el sábado por la noche con un tradicional concierto en el Royal Albert Hall, en presencia de la familia real.

El príncipe Enrique y Meghan no son miembros activos de la familia real desde que se fueron en 2020 a Estados Unidos. Desde su regreso, se han instalado en los Cotswolds, donde sus hijos, Archie y Lilibet, están escolarizados, según los medios británicos. También han emprendido varios compromisos públicos para causas que apoyan. La próxima semana viajarán a Bruselas para hablar sobre los peligros de las redes sociales para los jóvenes.