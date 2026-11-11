República Democrática del Congo supera los 11,000 casos de ébola registrados

La epidemia se concentra en el este de RD Congo, una zona asolada por los conflictos entre grupos armados y el ejército, pero también aparecieron casos en Uganda, Kenia y Nigeria.

Kinshasa, RD Congo/La República Democrática del Congo ha registrado más de 11,000 casos de ébola, en la peor epidemia de esta enfermedad en el país, según los datos de las autoridades sanitarias consultados este miércoles por la AFP.

El actual brote de esta enfermedad, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una grave fiebre hemorrágica, se declaró a mediados de mayo, aunque con varios meses de retraso.

La epidemia se concentra en el este de RD Congo, una zona asolada por los conflictos entre grupos armados y el ejército, pero también aparecieron casos en Uganda, Kenia y Nigeria.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Pública Congoleña, por ahora se registraron 11,042 contagios y 5,387 decesos.

La peor epidemia de ébola sufrida hasta ahora en RD Congo, entre 2018 y 2020, había provocado casi 2,300 muertos de un total de 3,500 enfermos.

Además de la violencia en el este del país y la escasa presencia estatal, uno de los principales obstáculos para frenar el brote es la ausencia de una vacuna específica para la variante Bundibugyo que está en su origen.

La Organización Mundial de la Salud anunció en octubre el inicio de un ensayo clínico en la zona para probar la eficacia de la vacuna Ervebo, homologada por ahora solo para la cepa Zaire del ébola.

La oenegé Médicos Sin Fronteras reclamó el lunes ampliar de forma urgente el acceso a esta vacuna para proteger a las personas en riesgo.