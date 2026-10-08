Rusia no ha confirmado que la mujer falleciera a causa de la peste. En un comunicado, Kobzev afirmó el jueves que había muerto de una "neumonía adquirida en la comunidad".

Rusia/Rusia afirmó el jueves que no se ha detectado "ninguna patología infecciosa" después de haber vigilado a las personas que estuvieron en contacto con la empleada del Instituto de lucha contra la peste de Siberia fallecida de una "neumonía".

"El seguimiento médico de todas las personas que estuvieron en contacto con la paciente ha terminado. No se ha detectado ningún trastorno de salud relacionado con una patología infecciosa", anunció Igor Kobzev, gobernador de la región de Irkutsk, en mensajería Max.

Según él, se han realizado cerca de 5.000 análisis de laboratorio y "no han revelado la presencia de ningún microorganismo patógeno peligroso".

Rusia no ha confirmado que la mujer falleciera a causa de la peste. En un comunicado, Kobzev afirmó el jueves que había muerto de una "neumonía adquirida en la comunidad".

El medio ruso People of Baikal, cuyos periodistas se han visto obligados a exiliarse, dio la noticia el pasado viernes.

Informaron de que la mujer de 28 años había fallecido a causa de la peste, que posiblemente habría contraído a través de un tubo de ensayo roto.

Decenas de personas permanecieron en cuarentena durante días.

"Se han aplicado todas las medidas preventivas en la región", afirmó Kobzev, que cita información del organismo ruso de control sanitario Rospotrebnadzor.

"La situación sanitario-epidemiológica en Irkutsk y Shélejov es estable", añadió, refiriéndose a la localidad donde, según se informó, falleció la mujer.