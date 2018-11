Capturan en Colombia a un acusado de asesinar líderes sociales

Al intervenir en el Congreso de Juntas de Acción Comunal que se realizó en Girardot, población del departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital, Duque recordó que su Gobierno ya puso en marcha un plan para la pronta y eficaz protección de los dirigentes comunales.

"No más violencia contra los líderes sociales de Colombia. Me uno a ese clamor. Me uno a esas voces", exclamó Duque, quien también rindió un "homenaje a tantos líderes comunales de nuestro país que han sido golpeados por la violencia (...). Que han sido acallados vilmente por las balas asesinas del terrorismo".

La Presidencia explicó en un comunicado que alias "el Enano" fue capturado en Ocaña gracias al trabajo combinado de la Fiscalía General y la Policía Nacional.

El detenido es investigado por su presunta participación en el homicidio múltiple perpetrado en el municipio de El Tarra ocurrido el pasado 30 de junio, donde fueron asesinadas 10 personas, entre ellas un líder social.

Asimismo, tiene en su contra investigaciones por los homicidios de otros dos líderes sociales, informó la Policía.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre enero de 2016 y agosto de este año fueron asesinados 343 líderes.