La ultraderechista Le Pen busca imponerse como la candidata del orden en Francia

Francia vivió el fin de semana uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, en el marco de protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida, apenas seis meses antes de que elija al sucesor de Macron.

París, Francia/Una imagen vale a veces más que mil palabras. En un discurso de tono muy presidencial sobre los disturbios, la líder ultraderechista Marine Le Pen aparece en su despacho sentada delante de una bandera francesa y su antigua toga de abogada.

En un video publicado en las redes sociales el domingo, la política de 58 años denuncia la "impotencia" del gobierno del presidente, Emmanuel Macron, y acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de su rival Jean-Luc Mélenchon de querer provocar una "guerra civil".

"Vivimos una profunda crisis de confianza, de autoridad, que supone una amenaza para la democracia", lamenta Le Pen.

Francia vivió el fin de semana uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, en el marco de protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida, apenas seis meses antes de que elija al sucesor de Macron.

Le Pen, que lidera los sondeos, busca imponerse en este contexto como la candidata del orden, después de esforzarse en limpiar la imagen radical que su padre, Jean-Marie Le Pen, dejó a su partido Frente Nacional, rebautizado como Agrupación Nacional (RN).

Su delfín y presidente de RN, Jordan Bardella, retomó este estilo solemne un día después. El político, llamado a convertirse en primer ministro si Le Pen gana la presidencial, aparece de pie, detrás de un atril con el lema: "Frente al caos, la Francia en orden".

Las redes sociales del partido ultraderechista retoman este lema en bucle durante el fin de semana, mientras las imágenes de saqueos, incendios de edificios públicos y choques con la policía inundan las cadenas de televisión.

Con la elección presidencial en el visor, Bardella prometió el lunes "restablecer la seguridad y el orden por todos los medios legales posibles" si su partido llega al poder, y añadió, con tono marcial: "Quien toca a un policía, duerme en prisión".

Y por si el mensaje no fuera lo bastante claro, el presidente de RN lo explicitó unos instantes después, asegurando que "la mejor manera de protestar es votar". Una clara invitación al voto de protesta de quienes no salen a la calle.

Los rivales de Le Pen, como el candidato socialdemócrata a la presidencial Raphaël Glucksmann, temen que la ultraderechista acabe beneficiándose electoralmente del "caos".

"Pura lógica"

Agrupación Nacional rechaza querer sacar provecho de los disturbios: "No podemos alegrarnos al ver al país en este estado. Cuando uno es patriota, duele", comenta un responsable del partido, consternado por las imágenes de una Francia en llamas que dan la vuelta al mundo.

El politólogo Bruno Cautrès se muestra prudente respecto a las consecuencias electorales de las violencias de estos últimos días.

"A corto plazo, todo esto va en la dirección de los políticos que comunican sobre la ley y el orden, la seguridad", explica a AFP, advirtiendo al mismo tiempo que no va "a traducirse mecánicamente en las urnas".

Aunque llama a esperar los primeros sondeos posteriores a los disturbios, el director de la consultora Ifop, Frédéric Dabi, estima por su parte que, "por pura lógica, esto podría reforzar" a Le Pen en la primera vuelta.

Un sondeo de Elabe previo a los disturbios la coloca en cabeza con entre un 31% y un 33,5% de votos, seguida del ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, de Mélenchon y de Glucksmann, entre un 15% y un 16,5%.

En el balotaje, la ultraderechista ganaría a cualquiera de los tres.

En este contexto, los miembros de RN aprovechan para atacar al gobierno de Macron, del que formó parte Philippe, y especialmente a Mélenchon, para afianzar un duelo de cara a la presidencial.