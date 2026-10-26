El Vaticano confirma el viaje del papa León XIV a Sudamérica en noviembre

El papa León XIV fue operado con éxito el 13 de octubre de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar en fase temprana.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede/El Vaticano confirmó este lunes que el viaje que el papa León tenía previsto para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.

"La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente", indicó el Vaticano en una nota.

El papa León XIV fue operado con éxito el 13 de octubre de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar en fase temprana.

El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón, comprobaron periodistas de la AFP.

El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.