Zelenski habla con emisarios de EEUU, pero Trump vuelve a criticarlo

Trump y Zelenski han chocado luego de que el presidente estadounidense pausó las nuevas sanciones contra Rusia y cerró un acuerdo de diésel con Moscú, alimentando temores de que la Casa Blanca se estuviera inclinando hacia el lado ruso.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, conversó este domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para intentar aliviar las tensiones con Washington, lo que no impidió que Donald Trump volviera a criticarlo.

Trump y Zelenski han chocado luego de que el presidente estadounidense pausó las nuevas sanciones contra Rusia y cerró un acuerdo de diésel con Moscú, alimentando temores de que la Casa Blanca se estuviera inclinando hacia el lado ruso.

Una publicación del diario Wall Street Journal reveló que el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso una reunión sobre Ucrania con Trump y el presidente chino, Xi Jinping, pero sin Zelenski.

El republicano dijo que su homólogo ucraniano "no quiere poner fin" a la guerra con Rusia. Además, reiteró sus acusaciones de que Kiev estaba atacando deliberadamente refinerías rusas para perjudicar a su partido en las elecciones de medio término en noviembre.

Más temprano, Zelenski conversó con Witkoff y Kushner vía telefónica en medio de una intensificación de los ataques rusos y ucranianos contra infraestructuras energéticas de ambos países.

Los bombardeos rusos dejaron a miles de personas sin electricidad, mientras que San Petersburgo sufrió el mayor ataque con drones ucranianos desde el inicio del conflicto en 2022.

"Nuestros equipos continúan intercambiando información y están en contacto todos los días", declaró Zelenski más temprano al anunciar, en su mensaje diario, que había hablado con Witkoff y Kushner.

"Mucho depende" de Estados Unidos en este conflicto y "es evidente que hay muchas cuestiones en juego para todos nosotros y que esta guerra debe terminar", subrayó.

Zelenski precisó que durante la conversación abordó la entrega de sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot, cruciales para interceptar los misiles rusos.

"Agradecido"

Previamente, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, estimó que sería "un error histórico" que Estados Unidos apoyara formalmente a Rusia, y dijo que espera que Trump "cambie sus decisiones".

El mandatario ucraniano afirmó, sin embargo, sentirse "agradecido" por la reanudación del intercambio de inteligencia por parte de Estados Unidos, después de una suspensión que dejó a Ucrania más vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos.

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla.

La administración Trump ha negado estar detrás de cualquier ralentización.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, criticó estas declaraciones de Zelenski. "Considero que es una gran imprudencia por parte del presidente Zelenski lanzar una acusación así", declaró a NBC.

Ataques cruzados

Mientras tanto, sobre el terreno, Rusia y Ucrania intercambiaron nuevos ataques.

Uno de ellos provocó un espectacular incendio en una terminal petrolera de San Petersburgo, en el noroeste ruso.

Trump reprocha a Ucrania sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, al considerar que contribuyen al alza mundial de los precios de los combustibles, una tendencia que, según analistas, también se ve agravada por el conflicto entre Irán e Israel y la intervención de Washington.

Ucrania sostiene que sus ataques son una respuesta a los bombardeos rusos que, desde 2022, han devastado su sistema energético, y afirma que buscan reducir los ingresos procedentes de los hidrocarburos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el último ataque nocturno ucraniano de "señal de agonía".

Según el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, una persona murió y cinco resultaron heridas en el ataque "masivo" con drones.

Galina, una habitante de la ciudad, no manifestó sorpresa alguna. "Ellos bombardean, nosotros bombardeamos, es la terrible rutina de la guerra", comentó esta mujer de 58 años.

Los sistemas de defensa antiaérea abatieron durante la noche 145 drones sobre San Petersburgo y sus alrededores, afirmó el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko, quien indicó que unas 20.000 personas quedaron sin suministro eléctrico.

En Ucrania, Zelenski informó que, durante la noche, Rusia bombardeó infraestructuras eléctricas de las regiones de Vinitsia, Jitomir, Jmelnitski y Odesa.

"Decenas de miles de familias continúan sin electricidad", explicó este domingo en redes sociales.

Según Zelenski, al menos dos personas murieron y otras doce resultaron heridas, entre ellas dos niños.

Estas tres últimas semanas, el ejército ruso reanudó sus bombardeos contra infraestructuras ucranianas, provocando importantes cortes de electricidad, lo que causó inquietud entre la población de cara al invierno.