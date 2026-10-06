Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 7 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
📍VERAGUAS
• Casa Comunal de Río de Jesús, en Rio de Jesús cabecera
• Cancha techada de Tebarios, distrito de Mariato
📍PANAMÁ OESTE
• Casa Cultural de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera
📍HERRERA
• Cancha Comunal de Los Cerritos, distrito de Los Pozos
📍CHIRIQUÍ
• Rancho Comunal de San Félix, distrito de San Félix
📍PANAMÁ ESTE
• Terrenos de La Feria de Tanara, distrito de Chepo
• Trébol 2. en Pacora, distrito de Panamá
📍COCLÉ
• Cooperativa Bajito de San Miguel, en el distrito de Penonomé
📍DARIÉN
• Terrenos de la Universidad de Panamá, en San Vicente, distrito de Pinogana
📍LOS SANTOS
• Parque de La Colorada, distrito de Los Santos
📍COLÓN
• Muelle de Cuipo, en Ciricito, distrito de Chagres