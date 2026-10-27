Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 28 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
📍Colón
• Cuadro Deportivo de Icacal, corregimiento de Salud, distrito de Chagres
📍Panamá Oeste
• Cancha techada de Cermeño, distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Tinajas, distrito de Dolega
📍Panamá
• Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito
📍Panamá Este
• Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo
📍Los Santos
• Junta Comunal de Guararé Arriba, en el distrito de Guararé